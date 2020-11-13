2縣市大雨特報！周日起變天 下周「秋老虎」飆30℃↑
2縣市大雨特報！周日起變天 下周「秋老虎」飆30℃↑
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-13 07:26:01｜update2020-11-13 07:26:06
今（13日）除了東北風影響外，由於「梵高」颱風外圍水氣北上至台灣一帶，台灣附近水氣增多，各地將轉為雲多有雨的天氣，東半部及大台北山區除了東北風帶來水氣外，再加上梵高颱風水氣移入，雨勢會變得更加持續並且有局部大雨的機會，中南部地區也是多雲偶有零星降雨的狀況；因此在高溫方面，中南部地區高溫會比昨下降2至3度，約在25至27度，北台灣及東半部則約23至26度，低溫方面各地夜晚清晨溫約20至22度。此外，受到東北風及颱風外圍雲系影響，氣象局今稍早針對宜蘭地區及新北山區發布大雨特報。
氣象專家吳德榮在專欄《三立準氣象· 老大洩天機》指出，最新（13日2時）中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第22號中度颱風「梵高」其中心在南海，繼續朝越南推進；漸行漸遠、無直接影響。今晨各地雲多、少了輻射冷卻效應，低溫比昨晨上升3、4度，截至5時平地最低氣溫約在19度左右。最新（12日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明（13、14日）兩天，北部、東半部本有迎風面的降水，又有中高層水氣移入，雨勢加大；尤其北海岸、北部山區及東北部，而中南部則單純因中高層水氣移入，雲量增多、亦有局部短暫雨的機率，山區較平地明顯；明日的降雨稍比今日緩和，今、明兩天北台持續溼涼，其他各地亦轉涼。最新模式模擬顯示，下周（15）日中高雲減弱消散，西半部偶零星短暫雨轉為多雲時晴，下周一西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫雨；天氣回暖，北台高溫升至30度左右。下周二至周五（17至20日）各地晴朗穩定，高溫皆達31度以上，白天微熱、紫外線強，為典型「秋老虎」的天氣型態。（編輯：賴詠璿）