選後角力未緩！用美國經費助中國研究 華裔教授認罪
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-13 07:53:44
中國官方 2008 年起推動的「海外高層次人才引進計劃」（千人計畫），曾經吸引許多海外華裔人士投入參與，但 2018 年起美國聯邦調查局（ FBI ）認為該計劃由中國共產黨主導、涉及間諜行為、竊盜智慧財產後，該計畫已甚少能在美國繼續推行。美國俄亥俄州立大學的華裔教授鄭頌國（ Song Guo Zheng ），因被控非法利用美國的研究資金，幫助中國從事科學研究，於 12 日坦承其罪行後，恐將面臨 5 年的牢獄之災。
根據《美國之音》報導，現年 58 歲的被告鄭頌國為內科醫學教授，曾在俄亥俄州立大學和賓夕法尼亞州立大學領導一個自身免疫研究團隊，從 2013 年起就參加了中國人才計劃，但在向美國國立衛生研究院( NIH )申請科研經費時，鄭宋國並未主動告知自己有參與千人計畫，並與由中共控制的一家大學有所關聯。後續隨著美國官方對計畫的徹查，鄭頌國怕東窗事發，便決定逃離美國。他於 2020 年 5 月 22 日在阿拉斯加的安克雷奇準備轉機飛往中國時被捕。當時他隨身帶有 3 件大行李、 1 個手提箱、 2 台手提電腦、 3 部手機、幾個 USB 硬碟、幾本家人使用的過期中國護照和地契等物品。
鄭頌國於當地時間週四在俄亥俄南區的聯邦法庭出庭，承認自己為了把美國國立衛生院約 410 萬美元（約台幣 1 億 2000 萬）的撥款用於發展中國在風濕病學和免疫學方面的專長，沒有在申請經費時主動向他的美國雇主或美國國立衛生研究院告知前述利益衝突事項，以及他對中方的承諾。
雖然法院尚未宣判對鄭頌國的具體處罰，但根據美國法律，向聯邦政府提供虛假陳述的最高刑罰為 5 年監禁，涉及聯邦研究經費的欺詐罪最高則可判囚 10 年，他所任職的俄亥俄州立大學亦將其解職。美國司法部助理部長約翰·德默斯（ John Demers ）強調，美國納稅人提供的聯邦研究經費是為了造福美國社會，不是用來補貼中國政府的。對那些為了騙取資金而就其與外國政府關係撒謊的人，美方將繼續追究他們的責任。