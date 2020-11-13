議員遭取消資格　蓬佩奧批北京摧毀香港自治、定會追究

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議員遭取消資格　蓬佩奧批北京摧毀香港自治、定會追究

中央社

calendar_today2020-11-13 10:03:39

▲香港立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌遭取消資格。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港立法會 4 位泛民派議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌日前遭取消資格，引發泛民派議員集體總辭。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電）中國取消4名香港泛民主派立法會議員資格，引發泛民議員總辭。美國國務卿蓬佩奧今天抨擊，北京已近乎摧毀香港自治，取消香港議員資格之舉，更加凸顯中國無視自身承諾。
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香港特區政府11日宣布，泛民主派4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌喪失議員資格，聲稱這是依據中國全國人大常委會通過的相關決議。泛民主派19名議員隨即宣布集體總辭，以表達抗議。
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發表聲明，強烈譴責中國全國人大常委會通過所謂「愛國者」決議，只因4名泛民主派議員行使選民賦予他們的權力，就取消他們資格。

蓬佩奧表示，決議案踐踏香港人民依據「基本法」選出民選代表的權利，也進一步暴露出北京對其在「中英聯合聲明」下國際承諾的公然漠視。

蓬佩奧指出，北京已近乎摧毀允諾香港的自治，也閹割過去作為香港穩定、繁榮根基的民主程序及法律傳統。他指控，中國扭曲愛國的定義，並把此作為扼殺自由與社會對民主呼聲的藉口。
蓬佩奧強調，美國會持續與世界各地夥伴盟友合作，為香港人民權利與自由發聲，公開批評北京背棄承諾的作為，也會向侵蝕香港自治、自由的人士究責。他說：「我們與遭取消資格與總辭的泛民派議員，以及香港人民站在一起。」（編輯：林憬屏）1091113
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