緊咬選舉舞弊 川普推特再控：270萬票被「消除」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-13 08:48:14
美國總統大選，川普與拜登廝殺多日後，多家外媒皆宣稱拜登已通過 270 票的當選門檻，拜登陣營也已發表勝選演說，並陸續有國家元首致電祝賀。不過由於雙方在幾個關鍵搖擺州票數過近，加上郵寄選票仍未完全點完，所以川普至今仍緊咬選舉舞弊不放，最新推文更直指計票系統消除了他 270 萬票，結果一樣被推特加上爭議警告標籤。
綜合外媒報導，自投票日後，川普一直堅稱大選存在大規模舞弊，並在多州提起訴訟，要求停止計票或驗票。儘管美國聯邦和州高級選舉官員當地時間 12 日已發表聲明，強調沒有任何證據顯示總統大選存在選票遺失、被竄改或投票系統有問題等情況，但川普仍不罷休。川普在推特以全部大寫的英文字母指控稱，「Dominion」計票系統消除他全國共 270 萬票，並引述不具名的數據分析表示，賓州有 221000 張票被從川普轉給拜登， 941000 張投給川普的票被消除；而所有使用「 Dominion 」計票系統的州，則共將他的 435000 票轉移給了拜登。美國《福斯新聞》上週曾報導，密西根州的計票軟體疑似出了差錯，錯把 6000 張共和黨選票算給民主黨，而且總統、參議員選舉都有問題。對此，軟體公司解釋是人為錯誤，和其他地方的選務無關，第一時間選務人員也已進行更正，出問題的安特里姆郡（Antrim County）最後開票結果亦由川普勝出，所以並不影響選舉結果。