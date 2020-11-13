30多年首見財務赤字 阿聯酋航空2020上半年大虧38億美金
30多年首見財務赤字 阿聯酋航空2020上半年大虧38億美金
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-13 09:34:44｜update2020-11-13 09:34:48
新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，阿聯酋航空集團公布 2020 年上半年度財務表現，與去年同期的獲利約 2.35 億美元相比，損失約 34 億美元，若與同集團的地勤服務公司 dnata 等其他業務合計，阿聯酋航空集團較去年同期虧損達 38 億美元，這也是 30 多年來首度出現財務赤字。
阿聯酋航空集團表示，受新冠肺炎疫情影響，各國實施邊境旅遊管制，作為樞紐的杜拜機場也於 4 月至 5 月暫停定期客機航班服務達 8 周，造成營收大幅度減少，集團今年上半年營收為 137 億迪拉姆（約 37 億美元），較去年同期的 533 億迪拉姆（約 145 億美元）減少 74% ，淨虧損達 141 億迪拉姆（約 38 億美元）。根據阿聯酋航空資料，由於航班大幅減少，今年上半年整體運能減少 67% ，若以以收益旅客公里數（ Revenue Passenger Kilometre ，簡稱 RPKM ）衡量，乘客運量減少 96% ，載客率縮減至 38.6% ，相較於去年疫情爆發之前減少 81.1% 。截至 9 月 30 日止，該集團員工人數也大幅減少 24% 。此外，阿聯酋航空集團證實，以獲得股東透過股權投資的方式，挹注 20 億美金資金，幫助從疫情的影響中逐漸恢復，另為提高整體效能，阿聯酋航空上半年將 3 架較為老舊的飛機除役。