施政報告9度遭杯葛 蘇貞昌諷：都豬八戒了還要豬幾戒？
施政報告9度遭杯葛 蘇貞昌諷：都豬八戒了還要豬幾戒？
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-13 10:47:00
行政院長蘇貞昌今（13）日上午赴立法院提出施政報告，並備質詢。不過，國民黨團再度杯葛，不讓蘇貞昌上台，包含今天已經是第9次。對於國民黨團多次抬豬杯葛，蘇貞昌受訪時諷刺，國民黨立委已經抬著一隻道具豬進進出出8次，「都豬八戒了，不知道還要豬幾戒？」
蘇貞昌的施政報告9度遭到杯葛，無法進行，已經打破前閣揆江宜樺的紀錄。國民黨立委因為不滿蘇貞昌未回應國民黨團的訴求，包括道歉、開放含萊克多巴胺美豬進口前赴美實地查廠、對於進口萊豬要有特別貨號等，因此，持續杯葛議事。原本立法院長游錫堃10日召集朝野協商，民進黨團希望讓蘇貞昌在提出台美經貿專案報告之後就能進行施政報告，但國民黨團不同意，因此協商破局。另外，對於WHO（世界衛生大會）臉書屏蔽封鎖「Taiwan」關鍵字，蘇貞昌受訪表示，台灣防疫被全世界公認做到最好，台灣也很願意把資料拿出來對世界做貢獻，但WHO很多會員國、很多人都肯定台灣，WHA大會如果能讓台灣參加，可對世界做貢獻，但卻被中國卻阻止，甚至於連台灣這個字都不能出現，連小熊維尼都不能出現，可見中國實在是沒自信。