NBA／奪冠班底解散？湖人想用2球星交易德羅贊

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NBA／奪冠班底解散？湖人想用2球星交易德羅贊

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-13 10:52:48

Pistons Spurs Basketball
▲Demar DeRozan。（圖／美聯社／達志影像）
隨著NBA休賽季的到來，有關交易的緋聞越來越多，美國媒體爆料湖人想用2球員交換馬刺球星DeMar DeRozan，獨行俠則看上公牛主將Zach LaVine將他視為第三巨頭。
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《The Ringer》記者Kevin O'Connor指出，湖人想用年輕前鋒Kyle Kuzma和「聖堂射手」Danny Green作為交易籌碼，因為兩人在季後賽表現都不佳，想交易來DeRozan，這為馬刺球星場均可得22分5.5籃板5.6助攻，能大大提升湖人戰力。
美媒分析，這筆交易唯一的缺點可能是會缺少外線火力，DeRozan的三分球命中率並不高，本季為25.7%，「詹皇」LeBron James、「一眉哥」Anthony Davis可能會比較有壓力，需要出手投三分球。
此外，獨行俠希望找來LaVine和Kristaps Porzingis、Luka Doncic搭檔，確保有第三個得分選擇。而公鹿正在尋求交易控衛Eric Bledsoe，希望交易得到火箭的Robert Covington和PJ Tucker。
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