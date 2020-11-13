美國新冠疫情煞不住！德州、加州相繼確診破百萬

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美國新冠疫情煞不住！德州、加州相繼確診破百萬

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-13 10:54:13

▲美國的新冠肺炎疫情沒有減緩跡象，加州與德州甚至已破百萬人確診。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國的新冠肺炎疫情沒有減緩跡象，加州與德州甚至已破百萬人確診。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情持續延燒，截至台灣時間 13 日上午 10 點，全球已有至少 52643939 人確診、 1291921 人病亡。世界衛生組織( World Health Organization, WHO )警告，儘管全球或許已對疫情反覆感到厭倦，但病毒並不會因此就止歇。其中疫情最嚴重的美國也已破 1050 萬例，部分州份甚至出現逾百萬例的情況，疫情顯然仍煞不住。
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綜合《今日美國》( USA TODAY )等外媒報導，美國週三的新冠肺炎死亡人數飆升至 2000 人，為 5 月以來首見。種種跡象都表明大流行仍在加劇，繼德州之後，加州的感染人數也已超過了 100 萬，光 1 個州的病例就比大部分國家的數目還多。大量的感染率使住院人數達到前所未有的高點，僅僅在最近 2 天就有 3200 多人死亡。
面對秋冬疫情來勢洶洶，美國人口最多的加州近日感染人數激增，州衛生官員看出數據所透露的危險信息-該州的陽性檢測率在一週內增加到 4.2 ，為 9 月初以來最高；在過去 14 天中，與新冠肺炎有關的住院治療率增加了 31％ 。

加州州長加文·紐森（ Gavin Newsom ）在推特上憤怒的表示，「我們看到太多人都沒戴口罩了。戴口罩對於確保人們的安全健康、保持開放，以及讓人們重返職場至關重要。請盡你所能把口罩戴上。」

美國傳染及流行病學權威佛奇( Anthony Fauci )博士表示，新冠肺炎的大流行也許不一定會持續很長的時間，但也可能無法被根除，公共衛生官員需要長期保持對新冠疫情的掌握。

美國製藥大廠輝瑞及其合作夥伴 BioNTech 週一發布了研究結果，宣稱其試驗中的疫苗可有效預防新冠肺炎感染達 90％ 以上，如果一切順利，最快在下個月就可以批准使用，但任何疫苗的大規模銷售與施打都需要幾個月的時間，無法一步到位。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國在週三上報了 143231 例新增病例，也是連續第 9 天，每日新增病例都超過 10 萬。過去數天，美國幾乎每個州的病例數都在增加，有近 2/3 的州，新增病例的速度比以往任何時候都要快。

許多大城市也都陸續祭出新的限制措施，紐約州規定全州的酒吧、餐館和體育館，從週五起每天都必須在晚上 10 點前關閉。紐約市長白思豪（ Bill de Blasio ）在推特上聲稱，這是最後能阻止新一波疫情襲擊的機會，必須立即採取行動。同時，包含紐澤西在內，部分地方政府也指控萬聖節派對是加劇疫情的主因之一。然而，儘管疫情如此嚴峻，部分州份仍未能通過強制佩戴口罩的禁令。

專家警告，雖然目前看來美國的流感疫情相對溫和許多，但若與新冠肺炎同時爆發，將使醫院不堪重負，並進一步加重醫療人員在對抗新冠肺炎時承受的壓力，敦促仍健康的美國人最好盡快注射流感疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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