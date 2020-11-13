日本JR造型便當在台開賣 鐵道迷排隊3小時搶購
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-13 11:04:52｜update2020-11-13 11:04:55
第 6 屆鐵路便當節今（ 13 ）日在台北車站中央大廳開展，活動以「移動的味道經典開行」為主軸，包括台灣、日本、瑞士及法國共計 30 家業者參展，其中，來自日本 5 家鐵道業者帶來多款限量的造型便當，上午 7 時不到就有鐵道迷排隊，開賣不到一小時就被搶購一空。
台鐵表示，鐵路便當節展期自 11 月 13 日至 16 日，台鐵便當共推出 7 款特色便當及經典懷舊便當，還有宜隆福隆便當、社頭福井食堂、車埕木茶房及關山便當等國內 4 家古早味飯盒，台鐵夢工場也有多款文創周邊商品，滿足鐵道迷收藏的心。台鐵指出，今年仍有 JR 東日本、東武鐵道、西武鐵道、一畑電車及近鐵電車等 5 家日本鐵道業者來台參展，將零妥協的職人精神及和風美味，盛裝在特色列車的便當盒中，上午 7 時不到就有鐵道迷排隊，開賣不到一小時就被搶購一空。此外，今年首度有 4 間星級飯店參展，包含六福萬怡酒店、台北松山意舍酒店、天成飯店集團及格萊天漾大飯店，將展出星級美食團隊開發的美味佳餚；現場還有兩台列車造型餐廳，由莒光號加掛餐車為原型外觀的「復刻餐車」，及黑橘配色沉穩優雅「鳴日列車」，可在內享用台式復刻餐點及限量鳴日便當組。