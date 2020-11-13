國民黨呼籲丁怡銘下台 譴責蘇貞昌「雙重標準」袒護愛將
國民黨呼籲丁怡銘下台 譴責蘇貞昌「雙重標準」袒護愛將
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-13 11:21:15｜update2020-11-13 11:23:31
行政院發言人丁怡銘錯誤指控牛肉麵節冠軍店使用萊克多巴胺牛肉，甚至一度買100碗牛肉麵賠罪，卻用行政院的統編報帳，引發「做錯事卻用納稅人的錢買單」批評聲浪，行政院長蘇貞昌今天(13)出面幫丁怡銘說話，但國民黨表示，蘇貞昌明顯雙重標準，袒護自己人讓大家看不下去，「政院發言人成為名符其實的造謠者，不該下台嗎」。
對於蘇貞昌今天為丁怡銘說話，表示丁已經「知錯能改」，文傳會主委王育敏表示，丁怡銘明顯是蘇貞昌的愛將，所以明顯雙重標準。蘇貞昌過去動輒震怒，任意趕走多少人？包括台南市警察局長，根本沒犯大錯，蘇震怒後，就一定要他走人。反觀行政院發言人這次錯誤攻擊政治對手、媒體、商家，讓行政院發言人變成名符其實的造謠者，蘇貞昌卻可以給他機會？這真是非常嚴重的雙重標準。這樣袒護，大家都看不下去。如果身為院長，可以這樣雙重標準，以後行政院講話還有什麼公信力？還能代表行政院一貫立場？文傳會副主委王鴻薇表示，丁怡銘不但錯誤指控牛肉麵店家，還一度報統編用公帑買單100碗賠罪的牛肉麵。如果自己做錯事，賠罪還可以用納稅人的錢買單，以後大家是否都可以比照到牛肉麵店，要求政府買單？
文傳會副主委黃子哲表示，外傳丁怡銘以製作梗圖著稱，因此受到蘇貞昌的青睞。但蘇貞昌過去以霸道著稱，高雄榮總院長在簡報會議時，因為當場答不出蘇貞昌臨時提問的「停車位有幾個」細節問題，當場被嚴重修理。為什麼蘇貞昌碰到丁怡銘誣指店家用萊牛賣給客人，蘇就可以瞬間化為一位慈善的老伯伯？請蘇貞昌不要這樣袒護自己人。國民黨表示，行政院發言人丁怡銘把進口美牛與萊牛畫上等號，傷害業者聲譽，也主導製作並散佈匿名性文宣圖卡，攻擊在野黨和媒體，顯然已經成為「製造誤導性假訊息」的慣犯。雖然行政院長蘇貞昌稱丁怡銘「知過能改，善莫大焉」，但面對自己的愛將就極力袒護，對其他官吏卻不假辭色，絲毫不留情面，根本是雙重標準。國民黨認為，丁怡銘已經沒有資格擔當政府化妝師的角色，應該請辭負責。