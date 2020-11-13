國民黨呼籲丁怡銘下台　譴責蘇貞昌「雙重標準」袒護愛將

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國民黨呼籲丁怡銘下台　譴責蘇貞昌「雙重標準」袒護愛將

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-11-13 11:21:15｜update2020-11-13 11:23:31

國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲大口吃牛肉麵，以實際行動譴責行政院發言人丁怡銘錯誤指控牛肉麵節冠軍店使用萊克多巴胺牛肉賣給民眾。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.13）
▲國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲大口吃牛肉麵，以實際行動譴責行政院發言人丁怡銘錯誤指控牛肉麵節冠軍店使用萊克多巴胺牛肉賣給民眾。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.13）
行政院發言人丁怡銘錯誤指控牛肉麵節冠軍店使用萊克多巴胺牛肉，甚至一度買100碗牛肉麵賠罪，卻用行政院的統編報帳，引發「做錯事卻用納稅人的錢買單」批評聲浪，行政院長蘇貞昌今天(13)出面幫丁怡銘說話，但國民黨表示，蘇貞昌明顯雙重標準，袒護自己人讓大家看不下去，「政院發言人成為名符其實的造謠者，不該下台嗎」。
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對於蘇貞昌今天為丁怡銘說話，表示丁已經「知錯能改」，文傳會主委王育敏表示，丁怡銘明顯是蘇貞昌的愛將，所以明顯雙重標準。蘇貞昌過去動輒震怒，任意趕走多少人？包括台南市警察局長，根本沒犯大錯，蘇震怒後，就一定要他走人。反觀行政院發言人這次錯誤攻擊政治對手、媒體、商家，讓行政院發言人變成名符其實的造謠者，蘇貞昌卻可以給他機會？這真是非常嚴重的雙重標準。這樣袒護，大家都看不下去。如果身為院長，可以這樣雙重標準，以後行政院講話還有什麼公信力？還能代表行政院一貫立場？
文傳會副主委王鴻薇表示，丁怡銘不但錯誤指控牛肉麵店家，還一度報統編用公帑買單100碗賠罪的牛肉麵。如果自己做錯事，賠罪還可以用納稅人的錢買單，以後大家是否都可以比照到牛肉麵店，要求政府買單？

文傳會副主委黃子哲表示，外傳丁怡銘以製作梗圖著稱，因此受到蘇貞昌的青睞。但蘇貞昌過去以霸道著稱，高雄榮總院長在簡報會議時，因為當場答不出蘇貞昌臨時提問的「停車位有幾個」細節問題，當場被嚴重修理。為什麼蘇貞昌碰到丁怡銘誣指店家用萊牛賣給客人，蘇就可以瞬間化為一位慈善的老伯伯？請蘇貞昌不要這樣袒護自己人。
國民黨表示，行政院發言人丁怡銘把進口美牛與萊牛畫上等號，傷害業者聲譽，也主導製作並散佈匿名性文宣圖卡，攻擊在野黨和媒體，顯然已經成為「製造誤導性假訊息」的慣犯。雖然行政院長蘇貞昌稱丁怡銘「知過能改，善莫大焉」，但面對自己的愛將就極力袒護，對其他官吏卻不假辭色，絲毫不留情面，根本是雙重標準。國民黨認為，丁怡銘已經沒有資格擔當政府化妝師的角色，應該請辭負責。
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