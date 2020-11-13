NBA／范喬丹有望成最大咖自由球員　先簽約中國品牌撈錢

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

NBA／范喬丹有望成最大咖自由球員　先簽約中國品牌撈錢

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-13 11:25:54

NBA Finals Raptors Warriors Basketball
▲Fred VanVleet （圖／美聯社／達志影像）
暴龍主力後衛「范喬丹」Fred VanVleet是今年休賽季最熱門的自由球員之一，美國媒體報導，他將和中國運動品牌李寧簽下一份多年球鞋合約，中國球迷對於這位林書豪前隊友都相當歡迎。
我是廣告 請繼續往下閱讀
NBA自由球員市場將會在選秀會前美國時間11月18日開啟，《ESPN》記者Nick DePaula在推特上表示，「Fred VanVleet將和李寧簽署一份多年球鞋合約。預計他將在下周成為最令人垂涎的NBA自由球員之一。」
此前和李寧簽約NBA的球員包含「閃電俠」Dwyane Wade、灰狼後衛D'Angelo Russell、拓荒者後衛C.J. McCollum以及今年選秀熱門RJ Hampton。
VanVleet曾在2019年幫助多倫多暴龍勇奪隊史首冠，優異表現還讓「可愛」Kawhi Leonard無緣全票MVP，中國球迷相當期待他和李寧推出的系列球鞋，並直呼「喬丹都能簽下來，李寧牛逼。」、「李寧牛逼、這個真的可以。」
關鍵字

延伸閱讀

  • 路上驚見「大眼口罩兇妹」　真實容顏讓老司機淪陷
  • NBA／奪冠班底解散？湖人想用2球星交易德羅贊
  • NBA／昨才傳鬧不合　今哈登公開祝威少生日快樂
  • NBA／追求高薪！熱門自由球員范喬丹直白要錢證明身手
  • NBA／范喬丹牽拖？暴龍2連敗怪首輪對手籃網不夠強
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
美大選拜登勝！您覺得台美關係會如何改變？

美大選拜登勝！您覺得台美關係會如何改變？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀