NBA／范喬丹有望成最大咖自由球員 先簽約中國品牌撈錢
NBA／范喬丹有望成最大咖自由球員 先簽約中國品牌撈錢
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-13 11:25:54
暴龍主力後衛「范喬丹」Fred VanVleet是今年休賽季最熱門的自由球員之一，美國媒體報導，他將和中國運動品牌李寧簽下一份多年球鞋合約，中國球迷對於這位林書豪前隊友都相當歡迎。
NBA自由球員市場將會在選秀會前美國時間11月18日開啟，《ESPN》記者Nick DePaula在推特上表示，「Fred VanVleet將和李寧簽署一份多年球鞋合約。預計他將在下周成為最令人垂涎的NBA自由球員之一。」此前和李寧簽約NBA的球員包含「閃電俠」Dwyane Wade、灰狼後衛D'Angelo Russell、拓荒者後衛C.J. McCollum以及今年選秀熱門RJ Hampton。VanVleet曾在2019年幫助多倫多暴龍勇奪隊史首冠，優異表現還讓「可愛」Kawhi Leonard無緣全票MVP，中國球迷相當期待他和李寧推出的系列球鞋，並直呼「喬丹都能簽下來，李寧牛逼。」、「李寧牛逼、這個真的可以。」