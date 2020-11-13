日本單日新增病例創新高　菅義偉暫未考慮公布緊急事態

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日本單日新增病例創新高　菅義偉暫未考慮公布緊急事態

中央社

calendar_today2020-11-13 12:17:18

▲日本首相菅義偉呼籲各界努力採取基本防疫措施；至於是否比照 4 月疫情擴大時公布「緊急事態宣言」，菅義偉現階段慎重以對。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相菅義偉呼籲各界努力採取基本防疫措施；至於是否比照 4 月疫情擴大時公布「緊急事態宣言」，菅義偉現階段慎重以對。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社東京13日綜合外電報導）日本12日新增1661例確診病例，創疫情爆發以來新高紀錄，首相菅義偉呼籲各界努力採取基本防疫措施；至於是否比照4月疫情擴大時公布「緊急事態宣言」，菅義偉現階段慎重以對。
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根據日本放送協會（NHK）自行統計顯示，日本全境12日新增1661例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例及10例死亡病例，至今累計病例數包括鑽石公主號郵輪共11萬4538例、累計死亡病例包括鑽石公主號共1886例。
NHK報導，面對境內疫情現況，菅義偉上午說，出現陽性患者數明顯增加傾向，「特別是在以北海道、東京、大阪及愛知等為主的區域，這個傾向更為明顯」。

他說，昨天已聽取厚生勞動大臣田村憲久及經濟再生擔當大臣西村康稔所做說明，也指示相關單位抱持最大限度警戒，確實採取因應各地方疫情的防疫對策。

談到是否公布「緊急事態宣言」或修正振興旅遊及餐飲業等相關補助措施，菅義偉說，「連專家也表達現階段並非已到那種狀況的看法」。

菅義偉呼籲，基於政府防疫分科委員會提出的高感染風險5種情境，例如參加提供餐飲的座談會、拿掉口罩交談等，「希望全國各界再一次努力做好基本防疫措施」。
日本政府因應疫情影響，曾在今年4月7日及16日分2波公布「緊急事態宣言」，境內47個都道府縣都是實施對象，期限原訂到5月31日止；但由於後來疫情趨緩，分階段解除「緊急事態宣言」，到5月27日「全境解禁」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1091113
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