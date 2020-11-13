廣編／新光銀行主辦益登科技新臺幣10億元聯貸案

新光金(2888)旗下新光銀行主辦益登科技股份有限公司5年期新臺幣10億元聯貸案順利募集完成，日前於新光銀行總行舉行簽約儀式。

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益登科技成立於1996年，為亞洲最佳電子元件代理商與解決方案供應商，總部設立於台北，多年來深耕各項應用領域，引領潮流之先，涵蓋的產品應用範圍包括可攜式/穿戴式產品、有線/無線通訊、物聯網、汽車、機器人、醫療、工業控制、電腦以及各式各樣的電子產品，在光電、數位、類比、混合訊號等領域深具技術經驗，提供全面的服務與方案，可作為原廠、客戶、合作夥伴之間溝通的最佳橋樑。展望未來，國際疫情雖仍舊嚴峻，供應鏈和終端消費市場需求充滿不確定性因素，惟益登科技持續在5G通訊、資料中心、人工智慧物聯網、通訊及車用電子等產品代理線佈局，目前正值全球科技跨入5G階段發展，有助益登科技持續搶攻新的市場商機。

此次聯貸案獲得銀行同業的熱烈支持，順利完成新臺幣10億元籌募。新光銀行為該案主辦行暨管理行，合作金庫商業銀行擔任共同主辦銀行，臺灣中小企銀、全國農業金庫、板信商業銀行及台中商業銀行等金融同業一同參與。

與企業客戶一同成長，因應客戶資金需求，提供合宜融資方案以及全方位服務，一向是新光銀行的業務策略及願景，也始終是企業客戶成長的堅實後盾。