亞太推iPhone12 Pro Max買大送小　頭香排70小時賺3.6萬

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亞太推iPhone12 Pro Max買大送小　頭香排70小時賺3.6萬

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-11-13 11:47:02｜update2020-11-13 11:49:30

▲亞太電信今（13）舉辦iPhone 12 Pro Max開賣限定活動，吸引眾多果粉排隊搶購。首位搶得頭香的葉先生（左一），徹夜排隊超過70小時。（圖／亞太電信提供）
▲亞太電信今（13）舉辦iPhone 12 Pro Max開賣限定活動，吸引眾多果粉排隊搶購。首位搶得頭香的葉先生（左一），徹夜排隊超過70小時。（圖／亞太電信提供）
iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 mini今（13）日正式開賣！電信業者同日舉行「買大送小」活動，吸引眾多果粉徹夜排隊。搶得頭香的葉先生說，他於10日下午就來排隊，排了超過70個小時，預計拿到iPhone 12 Pro Max太平洋藍與iPhone 12 mini。業者指出，為感謝消費者支持，頭香所得的iPhone 12 mini 64G將直升為256G（市價2.9萬），且還能獲得市價近7000元的娛樂包。
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亞太電信表示，為回饋長期用戶支持，推出全台唯一的買大送小限定開賣活動，搭配5G指定購機方案，只需申辦一個門號，月付1399元，就能把iPhone 12 Pro Max太平洋藍色128GB和iPhone 12 mini 64GB一次帶回家，限前30名符合新申辦、攜碼資格的消費者。
亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧表示，今年iPhone 12系列上市加上5G開台創造不少聲量，因此亞太才會選擇舉辦最具話題性的活動，針對iPhone 12 Pro Max推出買大送小的超值優惠；藉由大大小小的各式活動，預計能將門號申辦量提升10至12％。

為感謝消費者熱情支持，亞太電信除贈送市價近7000元的娛樂包給頭香外，更加碼將iPhone 12 mini 64GB直升為256G。葉先生表示，他10日下午過後約2、3時就來排隊，排了4天3夜超過了70個小時，就是要為了拿到iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 mini；亞太這次5G頻譜與遠傳合作，想必速度一定快，且價格上與其他電信相比CP值更高，再加上他自己就是5年亞太的鐵粉，因此才會選擇提早來排隊。

來不及趕上開賣限定活動方案的果粉們，也不用擔心。亞太電信同步推出獨享四大好康的5G「Gt無限」iPhone 12方案，提供999元到2699元5個級距，iPhone 12 mini（64GB）搭配999元資費，專案價1萬6300元，若選擇2699元資費，搭配24個月約期，手機0元直接帶回家。

另外，亞太同步提供4G精選資費，只需月付999元，享4G不限速上網吃到飽、網內通話免費雙飽優惠，iPhone 12 mini（64GB）手機專案價僅需7,800元，約期30個月，入手價更親民。
▲亞太電信今（13）舉辦iPhone
▲亞太電信今（13）舉辦iPhone 12 Pro Max開賣限定活動，吸引眾多果粉排隊搶購。（圖／亞太電信提供）
 
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