亞太推iPhone12 Pro Max買大送小　頭香排70小時賺3.6萬

iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 mini今（13）日正式開賣！電信業者同日舉行「買大送小」活動，吸引眾多果粉徹夜排隊。搶得頭香的葉先生說，他於10日下午就來排隊，排了超過70個小時，預計拿到iPhone 12 Pro Max太平洋藍與iPhone 12 mini。業者指出，為感謝消費者支持，頭香所得的iPhone 12 mini 64G將直升為256G（市價2.9萬），且還能獲得市價近7000元的娛樂包。
我是廣告 請繼續往下閱讀
亞太電信表示，為回饋長期用戶支持，推出全台唯一的買大送小限定開賣活動，搭配5G指定購機方案，只需申辦一個門號，月付1399元，就能把iPhone 12 Pro Max太平洋藍色128GB和iPhone 12 mini 64GB一次帶回家，限前30名符合新申辦、攜碼資格的消費者。
亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧表示，今年iPhone 12系列上市加上5G開台創造不少聲量，因此亞太才會選擇舉辦最具話題性的活動，針對iPhone 12 Pro Max推出買大送小的超值優惠；藉由大大小小的各式活動，預計能將門號申辦量提升10至12％。
為感謝消費者熱情支持，亞太電信除贈送市價近7000元的娛樂包給頭香外，更加碼將iPhone 12 mini 64GB直升為256G。葉先生表示，他10日下午過後約2、3時就來排隊，排了4天3夜超過了70個小時，就是要為了拿到iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 mini；亞太這次5G頻譜與遠傳合作，想必速度一定快，且價格上與其他電信相比CP值更高，再加上他自己就是5年亞太的鐵粉，因此才會選擇提早來排隊。