澄清湖球場一軍例行賽掛零　陳其邁：超前部屬準備收網

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澄清湖球場一軍例行賽掛零　陳其邁：超前部屬準備收網

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-13 11:56:18

議員康裕成帶著她珍藏的雷公隊球衣，向市長陳其邁要求要爭取明年職棒一軍例行賽在澄清湖棒球場舉行。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲議員康裕成帶著她珍藏的雷公隊球衣，向市長陳其邁要求要爭取明年職棒一軍例行賽在澄清湖棒球場舉行。（圖／記者鄭婷襄攝）
高雄市議會今（13）日市政總質詢，民進黨議員康裕成等人針對澄清湖棒球場使用效率不彰問題，康裕成更痛批，韓市府說味全龍要來卻沒有，今年職棒一軍例行賽還掛零市長陳其邁則表示，他已超前部屬準備收網，和副市長向各球團爭取過，希望明年高雄人能在自家看球賽。
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民進黨議員康裕成、黃文志、邱俊憲、鄭孟洳、李柏毅、何權峰等人在今天質詢時要求市長承諾做出五大承諾，包括滯洪池要有多功能使用、中區焚化爐除役、大順路雨豆樹段輕軌車站要能無障礙通行、加強高雄卡服務內容勿倉促上路，以及澄清湖棒球場使用率不彰，今年一軍例行賽掛零，明年應積極爭取。
議員邱俊憲也說，澄清湖棒球場除了打球外也能有效運用，而不是沒有主場球隊進駐，就放在那邊；議員黃文志則指出，他自己是兄弟象迷，和其他球迷一樣，到外地看球賽除了消費也可能在當地住宿，而澄清湖球場就可以容納約兩萬多人，看球賽也可以促進觀光，不去做的話很可惜；高雄市長陳其邁也表示，會親自到球場再看一遍，現在那邊捷運黃線正在規劃中，關於運整體動休閒的開發，會再做盤點。

對於議員一口氣要做出這麼多具體的承諾，會不會感到很大的壓力？陳其邁受訪表示，具體的個案有一些本來就在進行中，譬如說，澄清湖棒球場那麼好的一個球場，當然希望說高雄喜愛棒球的人口可以在自己的地方看比賽，就不用跑太遠。

▲高雄市長陳其邁答詢時指出，對於爭取職棒一軍例行賽到澄清湖球場比賽已超前部屬，準備收網，他有信心會美夢成真。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市長陳其邁答詢時指出，對於爭取職棒一軍例行賽到澄清湖球場比賽已超前部屬，準備收網，他有信心會美夢成真。（圖／記者鄭婷襄攝）
陳其邁透露，目前已經灑網準備收網，自己有親自去和球團的負責人談過，希望有幾場的主場能夠到高雄，因為大多是在十一、十二月的時間安排明年度的棒球賽事，所以時間很緊迫，要趕快加緊腳步來進行，超前部屬，對這件事有信心，希望能美夢成真。
而被問到要不要真情告白一下支持哪個球隊？陳其邁笑說：「不能講啦，不能講、不能講，這樣好像在問妳男朋友是誰對不對？這是開玩笑啦」，陳其邁說，像高雄三民高中或高苑球隊，比賽有時候在外縣市，在當副院長的時候就都會去球場關心，棒球運動還是要從小開始。
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