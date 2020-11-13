同黨議員看不下去　籲川普讓拜登獲國安簡報

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在選情激烈的亞利桑那州有超過6郡採取人工驗票，這個戰場州的州務卿辦公室表示只發現微小差異，不影響選戰結果。報導說，驗票是手動隨機抽樣，而拜登（Joe Biden）在此州持續計票的同時保持領先。
拜登陣營持續籌備接掌政權作業，而同黨的國會議員敦促共和黨別再對選舉「耍心機」，現應聚焦在防疫行動。
愈來愈多共和黨籍參議員也敦促川普政府讓拜登取得總統每日情資簡報，包括柯寧（John Cornyn）、強生（Ron Johnson）、藍福特（James Lankford）、葛拉斯里（Chuck Grassley）及葛蘭姆（Lindsey Graham）。
總統當選人按慣例會從情報圈獲得這類簡報，以在上任前了解美國面臨的威脅。但美國有線電視新聞網（CNN）引述國務院知情官員報導，川普政府擋下成堆外國領袖發給拜登的賀電，也不讓拜登陣營取得上述簡報。
柯寧告訴記者：「我不認為這是具高風險的問題，只覺得這是過渡的一環。而且要是他最後確實勝選，我認為他們必須要能馬上進入狀況。」不過他拒絕表示拜登已經勝選。
眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）反對這種想法。他不願承認川普敗選，並說拜登「現在不是總統，我不知道他（明年）1月20日能否就任總統」。
美國約有150名前官員表示，國安簡報對確保政府運作連續性至關重要。這些前官員當中，有些人來自川普政府。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1091113