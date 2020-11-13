駁斥選舉舞弊傳聞惹怒川普！美國安全部高官恐被炒魷魚
駁斥選舉舞弊傳聞惹怒川普！美國安全部高官恐被炒魷魚
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-13 12:03:46｜update2020-11-13 12:07:56
美國總統大選在投票日過後近 10 天仍未止歇，現任總統川普頻頻指控對手民主黨舞弊，並積極採取法律行動，似乎未有認輸的打算。在這節骨眼上，只要惹川普一丁點不高興，就可能捲舖蓋走人。美國國土安全部網路安全及基礎設施安全局（ CISA ）局長克雷布斯（ Christopher Krebs ）不排除就是下一個倒楣的人。
根據《路透社》報導， CISA 的職責之一，便是查證並杜絕各類假消息，包含川普對於民主黨大規模舞弊的指控。不過 CISA 所經營的「控制謠言」（ Rumor Control ）查核網站卻引起白宮不滿，要求對網站內容進行編輯或刪除，但遭 CISA 的官員拒絕。3 名消息人士透露，克雷布斯告訴同僚，他預計自己將會被白宮開除。
在大選登場前，克雷布斯就已向美國選民公開喊話，強調不會有大規模舞弊的情事發生，請民眾務必信任選務人員。選後也曾發布聲明，強調 3 日舉行的大選是「美國史上最安全的一場選舉」，也沒有證據可以證明「投票系統的結果遭到刪除、丟棄選票、竄改選票、或者以任何方式損害選票」。
雖然是做好了自己分內的工作，但如此公然和川普唱反調，加上川普的作風強悍霸道，也難怪克雷布斯會有預感，知道自己即將被炒。除了克雷布斯，美國國土安全部網路安全助理主任韋爾（ Bryan Ware ）和國土安全部國際事務助理部長波伊德（ Valerie Boyd ）也傳出遭白宮施壓，韋爾已於 12 日提出辭呈。