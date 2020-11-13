NBA／馬刺真要重建？14年冠軍班底最後功臣也傳將被交易
NBA／馬刺真要重建？14年冠軍班底最後功臣也傳將被交易
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-13 12:40:55
聖安東尼奧馬刺即將邁入重建？根據《 The Ringer 》記者 Kevin O'Connor 報導，聯盟中消息人士相信聖安東尼奧馬刺近期將會有大動作，不僅現在已經開始聽取「雙德」LaMarcus Aldridge及DeMar DeRozan的報價，連在球隊待了9年的精神領袖Patty Mills也可能被交易出去。
現年31歲、來自於澳大利亞的控衛Mills，雖然只是角色球員，但是熟知馬刺的球迷對他都不會陌生。從剛加入球隊時只能在板凳席揮舞毛巾加油，到奪冠賽季慢慢成長為一名可靠的替補，他的生涯和球風正是馬刺人的最佳代表，樸華無實，但高效、有紀律且無私。不過隨著聖城今年終止了延續打進季後賽的紀錄，球團似乎對於現有陣容以及新賽季也開始有了新想法。合約快要到期的Aldridge及DeRozan留隊可能性大減，而在隊內排第4高薪的Mills也可能被送走。
Mills上賽季打出生涯年，場均可以投進 2.3 顆三分球、得到 11.6 分，兩項數據都是生涯新高，對於一些已經有能闖進季後賽，但想要更上一層樓的球隊來說，他將會是板凳席上很好的補充。
在新賽季Mills的薪資為1353萬美元，而這也將是他最後一季的合約。O'Connor 指出目前公鹿和76人都對Mills有意思，而且費城方面似乎願意有意願拿出Josh Richardson當作交易籌碼。在義大利射手Marco Belinelli合約在今年球季結束到期後，Mills現在是2013-14賽季馬刺冠軍班底中，唯一還以球員身份待在馬刺陣中的功臣。