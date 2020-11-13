蘇貞昌下午親赴牛肉麵店家致歉 斥責丁怡銘不准再有下次
蘇貞昌下午親赴牛肉麵店家致歉 斥責丁怡銘不准再有下次
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-13 12:37:11｜update2020-11-13 12:44:12
對於行政院發言人丁怡銘誤指北市冠軍牛肉麵的店家使用含萊克多巴胺的美牛，閣揆蘇貞昌今（13）日上午受訪時向店家道歉，中午再度透過臉書說對不起，下午5時，蘇貞昌將帶領丁怡銘、立法委員羅致政和張宏陸前往「皇家牛肉麵重慶店」，親自向店家道歉。
位於新北市板橋的皇家牛肉麵重慶店，無端被捲入萊劑風波，只好出示肉品不含萊劑的檢驗報告自清。丁怡銘昨晚前往店家吃麵致歉，也出示下訂一百碗牛肉麵的訂單，卻被發現訂單上打了行政院統編，被質疑是要報公帳，丁怡銘澄清指出，他請秘書代訂，秘書習慣打上統編，他會自己付錢，已經再次下單、取代原訂單。蘇貞昌上午受訪時說，丁怡銘本來是要說明符合國家標準的肉品都是安全無虞，卻歪樓波及了店家，這很不該。他對於店家受到波及，很對不起。
中午蘇貞昌又透過臉書表示，「讓牛肉麵店家被波及，我要說聲對不起。」
蘇貞昌說，丁怡銘本該說明政策、讓人民安心，卻波及做生意的店家，很不應該。做錯事，要道歉，要檢討。他要丁第一時間親自登門，拿出最大的誠意道歉，請求店家原諒，並自費捧場老闆的冠軍牛肉麵，犒賞被他連累的行政院職員。
蘇貞昌指出，「我現在當眾說明白，要他深切檢討，不准再有下次。」自從爆發風波以來，許多政治人物前往這家麵店吃麵，以示力挺。除了台北市副市長黃珊珊之外，今天中午國民黨立委也前往麵店消費。下午5時，蘇貞昌也將帶領丁怡銘、羅致政和張宏陸前往吃麵賠罪。