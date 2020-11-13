iPhone 12 Pro Max開賣！電商平台5分鐘完售「太平洋藍」

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日前「雙11」大檔再加上iPhone 12系列熱潮，也帶動電商平台近一週Apple旗艦館業績長紅。PChome 24h購物指出，若將11月5至11日與10月29至11月4日對比，Apple旗艦館整體銷量大幅成長近7成；其中，話題新機 iPhone 12推出限時下殺優惠，刺激銷量較上週翻倍成長，iPhone 11系列舊機推出近5000元降幅促銷，也為該系列銷量帶來亮眼的成長表現。
iPhone 12系列驚人採購能量，連帶周邊配件需求高漲。PChome 24h購物表示，熱賣商品AirPods Pro限時下殺至6090元，也於活動檔期間創下暢旺佳績；而 Apple第三場秋季發表會於11日重磅登場，看好新品即將上市的銷售潛力，也預估 iPad、Macbook等系列商品，將再掀起一波搶購風潮。
另一方面，iPhone12系列第二波新機上市，同樣為其他電商平台帶來驚人買氣。momo購物網指出，於6日開放預購iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max，開跑10分鐘站上即湧進較日均成長5倍人流，5分鐘後即預購一空；為滿足迫不及待入手新機的果粉，momo也於今早8時同步官網現貨開賣iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max。
根據momo預購趨勢，具備iPhone 歷來最高像素的iPhone 12 Pro Max，成為果粉鎖定機款，其中話題新色太平洋藍展現最高人氣；另外，最搶手容量為256G，其次依序為128G、512G。
momo指出，擁有輕巧機身的iPhone 12 mini，則以清新感十足的綠色、低調不失個性的黑色最受果粉喜愛，容量上則是128G為首選。