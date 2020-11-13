「墾丁側胸妹」辣照瘋傳　本尊被神出：天氣太熱

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蕭晴高中在潮牌店打工，常穿自家服飾拍照宣傳，「那時候我什麼都不懂，都是老闆娘教我如何穿搭、擺姿勢，同時她也幫我衝了不少人氣，很快我就有1、2萬人追蹤！」小有名氣之後接了外拍工作，一開始就挑戰內衣和上空遮點的拍攝，好身材讓她知名度瞬間提高。
對於加入JKF，蕭晴起初覺得那麼多漂亮女生，大家一定會勾心鬥角、比來比去，沒想到，真正踏入後，不僅沒有發生這些事，還交到真心朋友，「來到2020年，我覺得我自己也變了，不再糾結一些不必要的事情，學會處理負面情緒，也許就是因為待在這些姐妹身邊，我們會互相抱怨，同時也帶給彼此許多心靈雞湯！」
看見新人不斷進入這行，蕭晴語重心長地說：「我覺得這一行，要學著懂的保護自己，無論你有多信任這個人，安全措施都要做好，照片是很容易洩漏出去的東西，攝影師去送修相機也有外流的可能。」
蕭晴也直言，別以爲她正在做的工作簡單又輕鬆，事實上賺的錢很多都是花在自己身上，「不管是保養、醫美、才藝等等，我覺得沒有人是十全十美的，如果你覺得你的臉有那麼一點缺陷，花點錢可以讓你更完美，我覺得沒什麼不好的！」
因為身材火辣常會分享大尺度照片，蕭晴最終還是找到最適合自己的性感祕訣，也不避諱的說：「自信、釋放你心中的慾望、想像你與愛人的親密畫面，可以讓照片更具渲染力。」
面對外拍模特兒工作的高壓和變動性，蕭晴分享支撐她最強大的後盾就是家人，「這次百大女郎投票我媽每天都幫我投票，她甚至會傳連結到她手機群組裡，請她的好友們幫我投票，感謝媽媽把我的事看得非常重要，每次有好的作品一定第一個和她分享！」（編輯：楊穎軒）