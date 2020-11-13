秋季台中國際旅展登場 176家餐旅業競推好康搶商機
秋季台中國際旅展登場 176家餐旅業競推好康搶商機
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-11-13 13:20:55
新冠肺炎疫情重創觀光產業，尤以國際線因邊境管制災情最慘，旅遊業紛紛轉攻國旅市場，今（13）日起在台中世貿中心登場的秋季台中國際旅展，以「重新發現新台灣」為主題，除了五星級餐券及住宿下殺折扣吸客外，各種繽紛的主題式國內旅遊行程也熱鬧出籠，期盼能衝出好業績，以度過有史以來最嚴峻的旅遊寒冬。
由台中世貿中心舉辦的旅展，一年有春季及秋季二場，今年受疫情影響，春季旅展緊急喊停，今天起至11月16日的秋季旅展，匯集有176家旅遊業參展，由於疫情悶太久，民眾無法出國全轉向國旅探詢，今天一開展即吸引大批民眾入場，主辦單位希望民眾能以不同視角發現新台灣，讓國旅成為另一種選擇。主辦單位表示，秋季旅展是旅遊業在農曆年前最後衝刺機會，看準年終尾牙及年底至明年初連假商機，業者無不抱著放手一博心態，競相推出空前低價方案刺激買氣，以國旅為例，小琉球二天一夜，四人同行每人1900元起；澎湖三天二夜3999元起，宜蘭趣味三日遊，包括濱海拉拉車、林美磐石步道及安農溪泛舟等，每人6千元有找，全是必販好康專案。
另外，為超前佈署，包括吉帝旅遊、暢遊旅行社等多家業者在「觀光旅遊推廣區」，推出預購驚嘉特惠方案，提供想出國旅遊民眾最殺價格，旅展下訂現賺10%，揪團旅遊省更多，優惠只有旅展才有。由台中世貿中心舉辦的旅展，一年有春季及秋季二場。今年受疫情影響，春季旅展緊急喊停，今天起至11月16日的秋季旅展，匯集有176家旅遊業參展，由於疫情悶太久，民眾無法出國全轉向國旅探詢，今天一開展即吸引大批民眾入場。主辦單位希望民眾能以不同視角發現新台灣，讓國旅成為另一種選擇。