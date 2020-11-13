今破半年來單日最高確診數！莊人祥：國內醫療量能仍足夠

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據指揮中心統計，今日確診數達到8例，是自4月19日以來單日最高案例數。莊人祥表示，目前全球疫情仍是相當嚴峻，總計全世界確診數已超過5200萬例，每日全球通報案例也已超過60萬例，且歐美各國的確診數還是持續再創新高。
至於近期確診數集中印尼、菲律賓兩國，莊人祥分析，是因為兩國當地疫情仍相當嚴重，且我國近期可能有開放更多移工入境，才會讓這印、菲入境的確診數持續攀升。
目前境外移入個案持續增加，外界擔憂台灣醫療量能是否足夠？莊人祥強調，近期確診大部分都是檢疫14日期滿後確診，屬於輕症居多，住院時間頂多就10日；若是入境就篩檢確診，可能要住個20至30日，因此目前檢疫期滿再篩檢的政策，事實上能夠有效降低醫療需求。
莊人祥補充，另據指揮中心統計，直至12日為止，全國負壓隔離病房有983床，其中空床有479床；普通隔離病床有699床，其中空床有336床；專責病房有1270床，空床有1063床；整體而言，全國醫療量能仍是相當足夠。
另有記者問到，日前公布的秋冬防疫專案，是否會因應疫情而提早公布？莊人祥指出，今早才與地方、中央各部會討論秋冬專案，因此同樣會依照時程於18日進行公布；專案中也會針對跨年活動的管制、各國邊境管制的變動等部分，進行說明。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。