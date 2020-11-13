今破半年來單日最高確診數！莊人祥：國內醫療量能仍足夠

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今破半年來單日最高確診數！莊人祥：國內醫療量能仍足夠

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-11-13 14:46:19

▲今（25）日中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明菲籍男子來台確診等事宜。（圖／指揮中心提供）
▲針對今（13）日新增8例境外移入個案等議題，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥召開臨時記者會說明。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
國內今（13）日新增8例新冠肺炎確診案例，全是境外移入個案。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這是自4月19日以來，單日最高的確診案例數；其中，有許多是來自菲律賓、印尼的移工，研判是因為兩國當地疫情仍相當嚴重，且近期我國有增加開放這兩國移工入境。
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中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增8例境外移入COVID-19（新冠肺炎）確定病例（案591至598），分別自菲律賓（5例）、印尼（2例）及波蘭（1例）入境。
據指揮中心統計，今日確診數達到8例，是自4月19日以來單日最高案例數。莊人祥表示，目前全球疫情仍是相當嚴峻，總計全世界確診數已超過5200萬例，每日全球通報案例也已超過60萬例，且歐美各國的確診數還是持續再創新高。

至於近期確診數集中印尼、菲律賓兩國，莊人祥分析，是因為兩國當地疫情仍相當嚴重，且我國近期可能有開放更多移工入境，才會讓這印、菲入境的確診數持續攀升。

目前境外移入個案持續增加，外界擔憂台灣醫療量能是否足夠？莊人祥強調，近期確診大部分都是檢疫14日期滿後確診，屬於輕症居多，住院時間頂多就10日；若是入境就篩檢確診，可能要住個20至30日，因此目前檢疫期滿再篩檢的政策，事實上能夠有效降低醫療需求。

莊人祥補充，另據指揮中心統計，直至12日為止，全國負壓隔離病房有983床，其中空床有479床；普通隔離病床有699床，其中空床有336床；專責病房有1270床，空床有1063床；整體而言，全國醫療量能仍是相當足夠。

另有記者問到，日前公布的秋冬防疫專案，是否會因應疫情而提早公布？莊人祥指出，今早才與地方、中央各部會討論秋冬專案，因此同樣會依照時程於18日進行公布；專案中也會針對跨年活動的管制、各國邊境管制的變動等部分，進行說明。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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