政院牛肉麵之亂 侯友宜：不會去湊熱鬧
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-13 13:50:19｜update2020-11-13 13:51:09
行政院發言人丁怡銘扯出的新北市皇家傳承牛肉麵用萊牛風波，新北大家長侯友宜要大家放心，新北最反對瘦肉精，堅持零檢出，他身為市長，會做好嚴格把關，也會和業者合作，不會讓大家在餐廳誤食萊克多巴胺。
侯友宜表示，上個禮拜他就不斷宣導新北的牛肉麵真好吃，冠軍組有皇家傳承、亞軍下河幫，甚至還有拿到好成績的胡董牛麵所、牛肉麵大王，新北市的牛肉麵美食太多、太好吃了，謝謝很多人投注關注的眼光。侯友宜也要大家放心，身為市長，他會做好嚴格把關，不讓萊克多巴胺在餐廳被誤食，一定會全力以赴，也謝謝大家透過這樣的報導，最近牛肉麵的生意好得不得了。
由於前市長朱立倫和台北副市長黃珊珊都有去那間牛肉麵幫忙相挺，媒體也問侯友宜是否會去現場吃？侯友宜說，商家忙得不可開交，生意有夠好，他就不在這段時間過去湊熱鬧，等過一段時間，就會跟他們捧捧場，也希望好朋友不要忘了只有昨天去捧場，記得最少每個月也要來吃一次。侯友宜強調，新北市最反對瘦肉精，堅持零檢出，不但從源頭把關，以及食品加工廠要標示清楚，全力查察以外，在最末端的業者共同攜手合作，吃得美味也要吃得健康，所以新北市長的責任，要讓瘦肉精不要再出現，讓大家都願意到新北市吃國產豬。