丁蘇再吃牛肉麵　柯文哲評沒必要「他們玩政治玩習慣了」

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丁蘇再吃牛肉麵　柯文哲評沒必要「他們玩政治玩習慣了」

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-11-13 14:12:14

鑒於行政院錯誤指控牛肉麵節的冠軍店家是拿「萊牛」給客人吃所造成的傷害，台北市長柯文哲13日特地前往台北市內湖的「牛將軍牛肉麵」帶頭吃牛肉麵。（圖／台北市政府提供）
▲鑒於行政院錯誤指控牛肉麵節的冠軍店家是拿「萊牛」給客人吃所造成的傷害，台北市長柯文哲13日特地前往台北市內湖的「牛將軍牛肉麵」帶頭吃牛肉麵。（圖／台北市政府提供）
鑒於行政院錯誤指控牛肉麵節的冠軍店家是拿「萊牛」給客人吃所造成的經濟傷害，台北市長柯文哲13日特地前往台北市內湖的「牛將軍牛肉麵」帶頭吃牛肉麵。對於行政院長蘇貞昌今天下午將陪同發言人丁怡銘重回冠軍店，再吃一次牛肉麵，柯文哲表示「何必呢？沒有必要」、「他們玩政治，玩習慣了」。
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記者問柯文哲「蘇貞昌要陪同丁怡銘再去吃一次牛肉麵來道歉？」，柯文哲回答，「他們玩政治，玩過頭。我那天出席行政院會，很誠意的希望幫忙解決社會紛擾，但是對方卻很政治，最後還去報公帳，這是個壞習慣，沒法度」。
記者問「國民黨呼籲丁怡銘下台，市長怎麼看？」柯文哲說，「下台只是換一個工作，隨便他們」。記者追問「今天下午蘇院長要陪丁怡銘再吃一次牛肉麵」，柯文哲回答，「何必呢？沒有必要，希望民進黨能真正解決問題，不要抹紅人家，正事不幹，都在幹這種事」。記者問「蘇貞昌說丁怡銘是個人才」，柯文哲聽到後一直笑，說「他是人才？」，柯文哲回答「他們玩政治，玩習慣了。何必動用社會成本這樣對抗？只能說，狗改不了吃屎」。

柯文哲表示，之前民進黨台北市議員梁文傑在議會質詢他說，你去行政院溝通，是會死嗎？所以他聽了，就去行政院會，結果去了「設下陷阱在等我」。柯文哲表示，他去行政院提出解決萊豬爭議的「兩個原則、四個建議」，建議中央政府從源頭管理，讓人民擁有購買的選擇權，「我好意跟他講，結果行政院卻製作梗圖來攻擊我。我是以謙卑、謙卑、再謙卑的心態去向行政院溝通，結果卻是這樣，只能說他們每天都在搞政治鬥爭」、「對萊豬，他們應該去想怎樣降低社會成本，當家不鬧事，趕快解決問題才對，何必讓社會繼續紛擾不堪，不知道他們的腦袋在想什麼」。
柯文哲吃了番茄牛肉麵，他吃完表示，因為平常都是吃70元的便當，所以吃什麼都覺得很好吃。柯文哲最後給了店家一個紅包，表示這是吃飯錢，市府強調是「給現金、不打統編」。另外，柯文哲在用餐時，台灣國辦公室主任陳峻涵一度帶著大字報竄出桌邊抗議，但隨即被市府人員帶離現場。
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