丁蘇再吃牛肉麵　柯文哲評沒必要「他們玩政治玩習慣了」

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記者問「國民黨呼籲丁怡銘下台，市長怎麼看？」柯文哲說，「下台只是換一個工作，隨便他們」。記者追問「今天下午蘇院長要陪丁怡銘再吃一次牛肉麵」，柯文哲回答，「何必呢？沒有必要，希望民進黨能真正解決問題，不要抹紅人家，正事不幹，都在幹這種事」。記者問「蘇貞昌說丁怡銘是個人才」，柯文哲聽到後一直笑，說「他是人才？」，柯文哲回答「他們玩政治，玩習慣了。何必動用社會成本這樣對抗？只能說，狗改不了吃屎」。
柯文哲表示，之前民進黨台北市議員梁文傑在議會質詢他說，你去行政院溝通，是會死嗎？所以他聽了，就去行政院會，結果去了「設下陷阱在等我」。柯文哲表示，他去行政院提出解決萊豬爭議的「兩個原則、四個建議」，建議中央政府從源頭管理，讓人民擁有購買的選擇權，「我好意跟他講，結果行政院卻製作梗圖來攻擊我。我是以謙卑、謙卑、再謙卑的心態去向行政院溝通，結果卻是這樣，只能說他們每天都在搞政治鬥爭」、「對萊豬，他們應該去想怎樣降低社會成本，當家不鬧事，趕快解決問題才對，何必讓社會繼續紛擾不堪，不知道他們的腦袋在想什麼」。
柯文哲吃了番茄牛肉麵，他吃完表示，因為平常都是吃70元的便當，所以吃什麼都覺得很好吃。柯文哲最後給了店家一個紅包，表示這是吃飯錢，市府強調是「給現金、不打統編」。另外，柯文哲在用餐時，台灣國辦公室主任陳峻涵一度帶著大字報竄出桌邊抗議，但隨即被市府人員帶離現場。