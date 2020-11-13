登門力挺冠軍牛肉麵 蔣萬安：好吃！回家馬上網購幾箱
登門力挺冠軍牛肉麵 蔣萬安：好吃！回家馬上網購幾箱
記者吳承翰/新北市報導
calendar_today2020-11-13 13:45:56
行政院發言人丁怡銘昨（12）日指控台北牛肉麵節奪冠店家皇家傳奇牛肉麵使用含有萊克多巴胺的牛肉引起軒然大波，店家拿出檢驗報告，大動作反駁行政院的說法。今（13）日，國民黨團立委上門吃牛肉麵，力挺店家使用的牛肉很安全，也很美味，蔣萬安更在老闆說明的時候低頭猛吃，短短十多分鐘的時間就把一大碗麵吃完，會後受訪更說「回家會馬上網購，買好幾箱給老婆、小孩一起享用！」
國民黨團中午兵分二路，一路從皇家傳奇牛肉麵店外帶回議場，讓鎮守在議場杯葛的黨團成員們當午餐，另一路由賴士葆、費鴻泰、林德福、曾銘宗、蔣萬安、鄭麗文到板橋登門拜訪，品嘗牛肉麵，皇家傳奇牛肉麵總經理陳家斌陪同，並向藍委們介紹。由於現場有6名立委，即便陳家斌就坐在蔣萬安旁邊，但只要陳不是對著他講話，蔣萬安就會低頭猛吃，直到藍委們要離開前，有的人顧著講話，只把肉吃光，麵都沒動幾口，蔣萬安的碗內只剩下一點點湯。
會後受訪時蔣萬安表示，他跟太太都很愛吃牛肉麵，台北地區不敢說吃遍，但也能說是吃了非常多家，他大讚店家的得獎麵是他吃過所有辣味的牛肉麵中最好吃的，並表達回家後會立刻網購，讓太太跟兒子能一起享用。此外蔣萬安指出，從這次丁怡銘的事件能看出，連政府高官都會搞混，認為美牛等同於萊牛，一定殘留萊克多巴胺，一般民眾更無法分辨，他強調如果政府不清楚標示是否含有萊克多巴胺，說要做好源頭控管就是打假球。