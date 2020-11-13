「陳吉仲氣呼呼」 賴士葆：政務官變成萊豬銷售員真悲哀
「陳吉仲氣呼呼」 賴士葆：政務官變成萊豬銷售員真悲哀
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-13 14:16:24
國民黨立法院黨團今（13）日持續杯葛議事、拒絕讓行政院長蘇貞昌上台。日前黨團成員貼出豬隻顫抖影片，加深民眾對萊豬的疑慮，卻遭農委會指控影片造假，揚言要告。上午在占領議場時，黨團照例開記者會表達訴求，立委賴士葆嘲諷農委會主委陳吉仲對影片氣急敗壞的態度，酸「你是農委會的主委，怎麼自降格調變成萊豬的銷售員，現在又變成那家豬廠的代言人，自甘墮落，真的是國家悲哀。」
賴士葆指控行政單位如教育部、國防部、退輔會，都主張不會讓他們管轄的學生、軍人、榮民吃到萊豬，政府卻連清楚標示、讓消費者可以自由選擇吃不吃萊豬都不肯去做，還說「標示有萊劑違反國際貿易的不公平對待」。賴士葆表示，光是蘇貞昌、陳吉仲等官員，都在備詢時呼籲民眾吃台灣豬、不吃萊豬，在法律上是「行政指導」，這種針對特定商品推銷、反推銷的行為才違反國際貿易的公平原則。賴士葆表示，只要進口的美豬不標示有沒有含萊克多巴胺，在加工品的任何一個階段都有可能被混入，把關的責任交給廠商、人民，會無法落實，「當他確定不標示的時候，就是棄台灣人民健康於不顧，他們心中只有政治、沒有人民。」近來國民黨團貼出的豬隻顫抖影片，引起民眾對萊克多巴胺的恐懼，對此農委會的態度十分強硬，賴士葆大酸「陳吉仲氣呼呼的，他不是農家子弟嗎？他不是那家廠商的銷售員欸，我們那個影片不就是那個廠受害，那個廠都不說話了，結果陳吉仲來，我詫異中華民國政務官把自己變成那家廠商的代言人，自甘墮落真的是國家悲哀」。