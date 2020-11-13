控賓州2大城有65萬張非法選票！川普律師：共和黨未監票
控賓州2大城有65萬張非法選票！川普律師：共和黨未監票
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-13 14:33:50
美國總統大選結果逐漸明朗化，卻因各州計票進度不一、川普揚言發動法律戰等不穩定因素，導致選舉遲遲未能塵埃落定。川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼（ Rudy Giuliani ）近日又表示，在賓州查出約 65 萬張的非法選票，這些選票幾乎都在沒有共和黨選舉監察員在場的情況下計入，違反該州選舉法律。
綜合外媒報導，朱利安尼 11 日接受《福斯商業頻道》（ Fox Business ）主持人魯道柏（ Lou Dobbs ）訪問時表示，在賓州的費城和匹茲堡查出約 65 萬張的選票，在沒有共和黨監票員在場監督的情況下被計入；而根據賓州的選舉法規，計票時理應有各黨的監票員在場：「主流媒體一直說我們沒有證據，就像他們說謊多年一樣，這是又一次徹底的謊言」。朱利安尼並提到，在計算郵寄選票時，匹茲堡的共和黨投票監察員不被允許進入計票辦公室，或是被要求離開長達 24 小時，聲稱這些狀況都有影像紀錄，還有 50 多名證人。
根據賓州州務院的非官方統計，拜登獲得了 335 萬張選票，而川普為 331 萬約為 49.7% 比 49.1% 的差距，不到 1% 。賓州州長沃爾夫（ Tom Wolf ）則發表聲明反駁有關指控，強調在整個開票過程中，所有黨派都有監票人員在場。
在這之前，朱利安尼於 8 日接受《福斯新聞》訪問時，就曾告訴主持人巴蒂羅莫（ Maria Bartiromo ），賓州的無效選票可能多達 90 萬張，川普團隊可望改變賓州的選舉結果，但並未明指是哪些特定區域，也無提供相關證據。他在投票仍在進行時，就代表川普陣營以有詐欺疑慮為由前往賓州，並指控有些選票遭到竄改。美國總統川普 12 日在推特上也指控稱，計票軟體公司 Dominion 「刪除」了全美大量投給他的選票，總數多達 270 萬張，並有數十萬張投給他的票被轉給民主黨候選人拜登。但除了推文再次被加上警語外，有關說法也遭到負責的聯邦機構打臉，說沒有任何證據顯示投票系統有刪除或篡改選票，選舉絕對公平透明。