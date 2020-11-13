政院牛肉麵風波延燒 何博文到店家力挺業者
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-13 14:44:48
行政院發言人丁怡銘引發的「萊牛」風波，民進黨新北市黨部主委何博文和新北市議員黃俊哲13日特地前往重慶店以實際行動力挺業者，獲得創辦人陳世楨熱情親自接待，陳世楨說，開心、憂心都有，但越來越多人重視食安，他樂見其成。
何博文表示，他平常每個月都會來兩、三次，跟老闆陳世楨非常熟識，知道老闆對於食材的用心，食物美味不在話下，老闆這28年來開店執著的精神，認真有目共睹，除了牛肉麵以外，排骨麵也非常好吃，尤其把酥炸的排骨放入麵中，讓肉汁滲透到湯麵裡，味道更美味。何博文說，這起風波行政院真的是無心之過，發言人第一時間親自跟老闆道歉，蘇貞昌也誠懇道歉，陳老闆也能夠體諒，最重要未來要持續做好食安把關，政府、民間共同努力加把勁。
皇家傳承牛肉麵店除了牛肉麵有名之外，排骨麵也是招牌之一，陳世楨表示，美國豬冷凍比台灣豬還貴，台灣豬吃了十多年，外來豬因為味道不一樣，吃了也不習慣，他可以保證讓大家都吃到台灣豬，若吃到進口豬他會「百倍奉還」。陳世楨強調，不含萊克多巴胺的牛，吃起來最軟嫩，不管是哪國的牛品質都符合國家標準，他的牛肉麵之所以會得獎，因為麻辣牛肉麵麻而不辣，湯頭喝得出肉的味道，他引以為傲。