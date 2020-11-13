民進黨批江啟臣po小豬狂抖片是移花接木　要求下架且道歉

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民進黨批江啟臣po小豬狂抖片是移花接木　要求下架且道歉

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-11-13 14:47:14

劉康彥
▲民進黨發言人劉康彥指國民黨po的小豬狂抖片是移花接木變造，要求國民黨下架且道歉。（圖／取自劉康彥臉書）
朝野持續針對萊豬議題進行攻防！民進黨發言人劉康彥今（13）日表示，國民黨主席江啟臣前天在臉書貼出「小豬狂抖」影片，指涉因萊克多巴胺所造成，經民進黨比對原始影片，揭發是移花接木變造，根據中央社記者查證，也證實影片是變造，再次要求國民黨道歉，並下架該變造不實的影片。
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劉康彥表示，江啟臣前天在臉書貼出該影片，經民進黨比對原始影片，揭發國民黨是將動物展望（Animal Outlook）影片移花接木變造，要求下架該影片並道歉，但昨日國民黨不但沒有下架影片、道歉，還堅稱該影片有查證過，甚至揚言要刪減農委會防檢局的預算，國民黨這樣的行為根本是造假說謊被搓破，「見笑轉生氣」，企圖用預算審查來掩蓋造假影片的真相。
劉康彥說，國民黨變造、移花接木的影片，根據中央社今日報導，經記者向動物展望（Animal Outlook）查證，動物展望回覆表示：「我們授權國民黨使用這段影片時，清楚告知我們沒有萊克多巴胺使用（於豬隻飼料）的證據，但歡迎他們使用影片來顯示快速屠宰場豬隻所經歷的痛苦。」不但再次證明國民黨使用的影片，確實是移花接木變造的，國民黨再度被打臉還要狡辯嗎？民進黨再次要求國民黨道歉，並下架該變造不實的影片。
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