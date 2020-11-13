中市民代試乘捷運　盧秀燕特別擔任「一日列車長」

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中市民代試乘捷運　盧秀燕特別擔任「一日列車長」

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-11-13 15:19:17

中市民代試乘捷運 盧秀燕：交通新紀元
▲台中捷運綠線將於16日起試營運，市長盧秀燕邀請立委、議員及市政顧問視察(圖／柳榮俊攝2020.11.13)
台中捷運綠線將於11月16日起試營運，12月19日舉辦通車典禮，台中市長盧秀燕今(13)日邀請立委、議員及市政顧問視察，全程體驗捷運舒適與便捷；盧秀燕特別穿上中捷制服，擔任一日列車長，透過廣播向乘客說明捷運籌辦歷程。
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盧秀燕表示，台中捷運準備了11年，終於即將通車，市府已為試營運及通車做好準備，今邀請民代們共同考察整備情形，感謝中央及地方全力支持捷運預算與興建，她也感謝捷運工作人員的付出，今也特別邀請他們共同試乘，搶先體驗這些年來他們努力的成果，台中將透過捷運更加起飛、更加繁榮，邁入交通新紀元。
此外，議長張清照也透過廣播向議會代表團致意，他說，中部期待已久的捷運綠線即將通車，台中也即將邁入捷運新生活，市民生活將變得不一樣，肯定大家這些年來的努力。

台中捷運公司董事長林志盈表示，台中綠線捷運是桃園以南、高雄以北，大中部地區第一條捷運，從11月16日開始到12月15日，將有長達1個月的試營運及免費體驗，全線18個站免費開放民眾體驗試乘，接著12月19日舉行正式通車典禮，完成如期通車的承諾。

林志盈說，試營運分兩階段，11月16日至12月6日每日7時至20時開放試乘，平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全日每8分鐘1班；12月7日至15日則依未來正式營運班表，每日6時至24時開放試乘，深夜時段（23時至24時）每15分鐘1班。

民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡），即可在全線18個車站免費搭乘，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。另外，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，並遵守「捷運禮節」，包括站內及車廂內勿飲食、先下車後上車等。 
此外，對於試營運預計吸引大量乘車人潮，林志盈強調，中捷公司會做好人潮管制，管制措施分為三級，第一級是列車已經客滿，會在月台管制，請民眾勿上車；第二級管制在閘門，如果月台已滿，將於閘門前管制進站；第三級在車站出入口執行，視站內人潮採點放方式管制進站，屆時請民眾配合管制措施。
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