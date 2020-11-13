陳勢安驕傲私密肌保養有成　疫情卡關回不了馬來西亞

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身為馬來西亞人的陳勢安，今年受疫情影響，坦言從今年初從大馬過年回台後，又出國去了一趟美國，疫情就開始嚴峻，所以至近都沒再出國，連大馬的家都回不了，這段時間只能用群組跟家人視訊，說起明年過年，他有點無奈的說：「我幾乎沒有不回家過年，只要是除夕夜都一定全家人在一起，但未知數太多了，明年我有尾牙的工作，如果回了馬來西亞，要經過14天隔離期，這個年也過完了吧？」
縱使疫情來亂，打壞了陳勢安的回家計畫，但是工作上沒有因此中斷，他還接到了男性私密肌保養的代言，陳勢安驕傲的說：「其實我不太接這樣的代言，我不曉得我的歌聲受青睞，其他部分也受到認同。」他透露關於代言產品的使用心得，「一開始我滿驚訝的，上面只有說有舒爽的感受，我沒想到那麼冰涼。」甚至一度還想使用麥克風來作為產品使用示範，但他也說到，最想接到的代言產品其實是女星用品，如衛生棉、口紅。
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