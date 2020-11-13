蔡其昌試乘中捷綠線 期盼盧市府加速打造交通路網
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-13 16:00:00
台中捷運綠線11月16日將正式試營運，立法院副院長蔡其昌今(13)日受邀與市府、議會前往試乘視察，感受沿線各站的狀況，日前在廣播節目中，蔡其昌說不排除會參選台中市長；他說「這句話非宣布參選市長」。中捷試乘蔡其昌特別肯定歷任台中市長、交通部長與中捷第一線工作人員的辛勞。
日前在電台受訪談到「盧市長藍線、環線不動作，他將考慮選市長」一說，蔡其昌表示，這句話非宣布參選市長，而是想向盧市長強調「這件事對台中市民來說多麼重要」，市長擱置不做，會影響大台中十年、二十年後的發展機會，畢竟台中第一條捷運從規劃到通車就歷時超過11年，現在如果暫停腳步，未來大台中縣市的縫合契機將越來越渺茫，所以這句話背後的意義就是希望能督促盧市長，讓大台中縣市的城鄉差距，能夠藉由完整交通路網建設來縫合。蔡其昌表示，從胡市長、林市長時代，大家不分藍綠就在已經不斷在推動整體大台中路網的規劃，而盧市長接任後的綠線、藍線、台中環線、輕軌系統等交通建設構想，應要一次架構完整，畢竟任何一條軌道運輸建設，少輒10年，若現在如果連規劃都不動，未來可能要拖更久。
蔡其昌強調，應把握現在中央政府推動的「前瞻基礎建設計畫」，難得中央政府編列特別預算的機會，只要盧市府願意做，立院的同仁們一定在中央大力支持。希望盧市府不要只看到捷運綠線好了，就忘了藍線、環線等路網，畢竟交通路網沒有做起來，單靠捷運綠線，屆時一定會年年慘虧，所以及早規劃一定都是好事。對於媒體詢問搭乘台中第一條捷運的感覺如何？蔡其昌表示，搭乘台中捷運的感覺與他在台北、高雄搭乘沒什麼不同，可能就是起步時大家感覺暴衝感稍微有點重，比較擔心老人家的安全性，其他都大同小異。