美食巷仔內／精肉燒烤、海鮮鍋物　舌尖美味大口吃超過癮

烤盤上吱吱作響的美味肉片、各式海鮮熬煮的火鍋湯頭、冰涼濃郁的霜淇淋，「虎樂plus火烤吃到飽」結合了國人最愛的燒烤及火鍋、日料及韓食，提供熟成牛肉、牛舌等頂級肉品、新鮮海味、道地熟食、當季時蔬、飲料冰品等。生菜包著燒肉大口咬下，再來上一杯泌涼可樂，享受美食真的超過癮。
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「虎樂plus日韓精肉海鮮火烤吃到飽」旗艦店進駐新光三越左營店，百坪寬敞空間，規劃169座席，略帶工業感的店內風格，配上溫暖的木質基調，時尚舒適；菜單有「肉肉無限」、「海陸無限」等多種吃到飽價位，讓顧客依自己的口味需求選擇， 十分貼心。
「鍋物烹煮」採用日韓兩風味6種道地湯頭，「燒肉炙烤」食材主攻頂級牛舌與冷藏熟成牛，外加新鮮海物產地直送，肉品有松阪豬、五花豬、雞腿丁、嫩雞翅、櫻桃鴨等；頂級冷藏熟成牛，則提供牛肋條、霜降牛、牛菲力、板腱牛，以原味方式呈現，軟嫩多汁，灑點鹽就非常好吃；而特調醬汁醃漬入味的肉品，可以搭配泡菜、鹽蔥、生菜，爽口又美味。上菜時，階梯餐架上擺放7種肉品，媲美頂級料理店的盛盤方式，令人驚豔，不只好吃、也好拍。
自助吧台上琳瑯滿目的食材，光用看的就讓人食慾大開，產地直送的海鮮，有帶殼牡蠣、蛤蜊、鮮魚、蝦等無限取用；十多種日韓醬料，也有韓式泡菜、醃漬蘿蔔；如果這些都還不過癮，搖搖便當、日式丼飯、韓式拌飯，口味道地份量十足；還有燒烤必備的可樂、雪碧等，冰品也有多種選擇，豐富澎湃的食材，要給饕客們享受到滿滿的霸氣感。