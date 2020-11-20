美食巷仔內／精肉燒烤、海鮮鍋物　舌尖美味大口吃超過癮

烤盤上吱吱作響的美味肉片、各式海鮮熬煮的火鍋湯頭、冰涼濃郁的霜淇淋，「虎樂plus火烤吃到飽」結合了國人最愛的燒烤及火鍋、日料及韓食，提供熟成牛肉、牛舌等頂級肉品、新鮮海味、道地熟食、當季時蔬、飲料冰品等。生菜包著燒肉大口咬下，再來上一杯泌涼可樂，享受美食真的超過癮。

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▲「虎樂plus火烤吃到飽」結合了國人最愛的燒烤及火鍋、日料及韓食。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.13）

× ▲「虎樂plus火烤吃到飽」結合了國人最愛的燒烤及火鍋、日料及韓食。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.13）

▲「燒肉炙烤」食材主攻頂級牛舌與冷藏熟成牛，外加新鮮海物產地直送。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.13）

× ▲「燒肉炙烤」食材主攻頂級牛舌與冷藏熟成牛，外加新鮮海物產地直送。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.13）

▲ 自助吧台上琳瑯滿目的食材，光用看的就讓人食慾大開。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.13）

× ▲ 自助吧台上琳瑯滿目的食材，光用看的就讓人食慾大開。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.13）

▲百坪寬敞空間，規劃169座席，略帶工業感的店內風格，配上溫暖的木質基調，時尚舒適。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.13）