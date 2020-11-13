巷仔內／牛肉麵風波蘇揆妙計甩鍋　丁怡銘挨罵也不冤

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

巷仔內／牛肉麵風波蘇揆妙計甩鍋　丁怡銘挨罵也不冤

記者張志康/特稿

calendar_today2020-11-13 18:00:00｜update2020-11-13 18:20:22

行政院打臉柯文哲
▲行政院院會後，行政院發言人丁怡銘指台北市牛肉麵節冠軍用的就是含萊克多巴胺的美牛。（圖／NOWnews資料照，記者鄭宏斌攝）
昨（13）日上午行政院會後，行政院發言人丁怡銘在會後記者會中，指北市牛肉麵節冠軍採用含有萊克多巴胺的美牛，下午經業者出面抗議，才發出新聞稿表示道歉，傍晚下訂百碗牛肉麵賠罪，還被媒體抓到竟打統編企圖報帳。成為這兩天國內政壇最熱門的話題。
我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，行政院長蘇貞昌今日上午受訪時表示，丁怡銘本來是要說明，符合國家規定的肉品都是安全無虞，卻歪樓波及店家，「這的確很不應該。」蘇表示，丁已第一時間道歉，並親向店家當面致歉，店家也接受，大家就不用再把這個事情一直上綱，「我們也對店家受到波及真的很對不起。」今日下午也大陣仗帶著丁怡銘赴店家吃麵道歉。但對於在野黨的抨擊，蘇貞昌只說：「發言人是很辛苦的工作，丁怡銘也做得很好，年輕人難免會犯錯，丁已經知過能改、善莫大焉。」
我們先不談到底丁怡銘說店家用的是萊牛這件事，到底是真是假。也暫時不想行政院的臉是不是被打得啪啪響。單純就拿做錯事、道歉，然後長官出面護航這檔子事兒來看，難道沒有人覺得「怪怪的」？

丁怡銘11月12日是以「行政院發言人」的身分，出席行政院會後記者會，換言之，丁在記者會中的言行，是「代表」行政院的「立場」。從記者會當時的情況來看，丁的背後明顯有事先做好的圖表，證明他的發言就是行政院試圖想表達的意思。但也許行政院沒想到的是，業者手中竟有所使用的美牛萊劑零檢出的證明。而下午丁怡銘透過發布新聞稿的方式道歉，表示完全沒有針對北市府與業者，對於業者造成困擾，「他」深感抱歉。

發現問題在哪了嗎？丁怡銘上午「召開記者會」「代表行政院」發言，下午則是「透過新聞稿」「代表他自己」道歉。這就是所謂的「大街罵人、小巷道歉」。

到了今天，這招「偷樑換柱」，在蘇揆身上更是用得爐火純青。蘇貞昌說丁怡銘「歪樓」波及店家「很不應該」，「我現在當眾說明白，要他深切檢討，不准再有下次。」接著，話鋒一轉，表示：「發言人是很辛苦的工作，丁怡銘也做得很好，年輕人難免會犯錯，丁已經知過能改、善莫大焉。」

所以，行政院發言人在行政院會後記者會所說的話，不代表行政院的立場，只代表發言人個人？

簡單說，蘇貞昌在玩的這手「偷樑換柱」，目的在於把「行政院立場」，偷偷代換成「發言人個人疏失」，下午跑去店家吃麵，則是想著以行政院長之尊，去給店家摸摸頭，就能夠大事化小、小事化無。
對此，我們想問：「蘇院長當咱們老百姓是塑膠做的嗎？」

蘇貞昌下午親赴牛肉麵店家致歉　斥責丁怡銘不准再有下次 為丁怡銘牛肉麵風波致歉　蘇貞昌：歪樓波及店家很不該 影／遭爆買牛肉麵道歉用公帑　丁怡銘重新下單1百碗
關鍵字

延伸閱讀

  • 蘇貞昌下午親赴牛肉麵店家致歉　斥責丁怡銘不准再有下次
  • 為丁怡銘牛肉麵風波致歉　蘇貞昌：歪樓波及店家很不該
  • 影／遭爆買牛肉麵道歉用公帑　丁怡銘重新下單1百碗
  • 巷仔內／網軍中央廚房或是黨政不分家？
  • 巷仔內／藍營要打美豬焦土戰　力道還要再強硬
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

繼續作答
修憲廢考監懂多少？

修憲廢考監懂多少？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀