巷仔內／牛肉麵風波蘇揆妙計甩鍋　丁怡銘挨罵也不冤

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我們先不談到底丁怡銘說店家用的是萊牛這件事，到底是真是假。也暫時不想行政院的臉是不是被打得啪啪響。單純就拿做錯事、道歉，然後長官出面護航這檔子事兒來看，難道沒有人覺得「怪怪的」？
丁怡銘11月12日是以「行政院發言人」的身分，出席行政院會後記者會，換言之，丁在記者會中的言行，是「代表」行政院的「立場」。從記者會當時的情況來看，丁的背後明顯有事先做好的圖表，證明他的發言就是行政院試圖想表達的意思。但也許行政院沒想到的是，業者手中竟有所使用的美牛萊劑零檢出的證明。而下午丁怡銘透過發布新聞稿的方式道歉，表示完全沒有針對北市府與業者，對於業者造成困擾，「他」深感抱歉。
發現問題在哪了嗎？丁怡銘上午「召開記者會」「代表行政院」發言，下午則是「透過新聞稿」「代表他自己」道歉。這就是所謂的「大街罵人、小巷道歉」。
到了今天，這招「偷樑換柱」，在蘇揆身上更是用得爐火純青。蘇貞昌說丁怡銘「歪樓」波及店家「很不應該」，「我現在當眾說明白，要他深切檢討，不准再有下次。」接著，話鋒一轉，表示：「發言人是很辛苦的工作，丁怡銘也做得很好，年輕人難免會犯錯，丁已經知過能改、善莫大焉。」
所以，行政院發言人在行政院會後記者會所說的話，不代表行政院的立場，只代表發言人個人？
簡單說，蘇貞昌在玩的這手「偷樑換柱」，目的在於把「行政院立場」，偷偷代換成「發言人個人疏失」，下午跑去店家吃麵，則是想著以行政院長之尊，去給店家摸摸頭，就能夠大事化小、小事化無。
對此，我們想問：「蘇院長當咱們老百姓是塑膠做的嗎？」
蘇貞昌下午親赴牛肉麵店家致歉 斥責丁怡銘不准再有下次 為丁怡銘牛肉麵風波致歉 蘇貞昌：歪樓波及店家很不該 影／遭爆買牛肉麵道歉用公帑 丁怡銘重新下單1百碗