日本「第一美臀」5分鐘情慾片段曝光 男老闆行為超變態
日本「第一美臀」5分鐘情慾片段曝光 男老闆行為超變態
記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-11-13 22:00:00
日本獲有「第一美臀」的G罩杯女星渡邊萬美，在主演的電影《讓我聽見你的聲音》中，有近5分鐘的大尺度情慾戲，渡邊萬美則對劇組的保護措施印象深刻，她說：「這次的拍攝讓我第一次使用了『保護貼』！之前拍寫真集時都沒做任何保護措施，把保護貼撕掉時真的很痛呢！」此外，渡邊萬美片中還聽得到肉鋪老闆的心聲，變態行為讓她印象深刻。
人氣寫真女星渡邊萬美，在高三時參加全球「Show me your sloggi」模特兒日本大賽，比賽中被封為「日本第一美臀」；她去年更登上歐洲版《花花公子》雜誌，知名度大開。 對於這次拍攝的感想，渡邊萬美表示：「在彩排時，導演跟我說：『聲音不用喊得那麼大聲也沒關係喔！』導演希望我能自然一點。在試映會時，和大家一起透過大銀幕看到自己裸露的模樣，覺得滿不好意思的，但因為我盡全力演出了，希望能有更多人觀賞這部作品！」
該電影講述小遙（渡邊萬美 飾）是名超人氣模特兒，因工作關係而過度節食，導致她某天在工作現場昏倒。為了恢復體力，小遙來到一家肉鋪想買牛排進補，她卻聽到老闆安春的內心話，老闆在讚嘆她的好身材，這讓小遙嚇得奪門而出。她把這件事告訴經紀公司老闆、同時也是男友的俊介，但俊介完全不相信她的話，甚至叫她去看醫生。《讓我聽見你的聲音》11月20日在台上映。