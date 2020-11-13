新社花海及花毯節登場　留意周邊實施交管

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新社花海及花毯節登場　留意周邊實施交管

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-11-13 21:40:00

新社花海及花毯節登場　留意周邊實施交管
▲新社花海暨台中國際花毯節將於盛大開展，活動期間每日8時至20時周邊道路將進行交通管制，請民眾留意。(圖／交通局提供2020.11.13)
2020新社花海暨台中國際花毯節將於明(14)日起至12月6日盛大開展，地點在農委會種苗改良繁殖場第二苗圃。因應賞花車潮，活動期間每日8時至20時周邊道路將進行交通管制，請民眾留意，並依循牌面指示及現場交管人員導引前往展區，順暢賞遊花卉之美。
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市府交通局長葉昭甫表示，由於通往新社區的幹道僅有台3線及東山路、新社花海周邊道路也較為狹窄，因此將進行道路的單行、接駁車專用及行人徒步區管制；單行道部分將於平日與假日8時至20時，進行協興街及滯洪池旁道路管制，假日8時至20時也於興中街進行單行道管制。
接駁車方面，葉昭甫表示，每日8時至20時，將於華豐街規劃僅限接駁車通行的專用道，假日時興中街同時段也將實施調撥車道管制，除往南方向仍供民眾車輛通行、往北方向將限接駁車行駛；活動展區內的道路，協興街及興義街規劃為行人徒步區，管制時間為每日8時至18時，提供參觀民眾安全又舒適的賞花環境。

葉昭甫也提醒，自行開車民眾，只要遵循以下動線即可避開管制路段前往賞花，從北屯方向來的民眾，可走東山路經協中街、華豐街抵達展區；從豐原、東勢方向來的民眾，可走東湖街經興社街、協興街及華豐街進到會場。沿線皆有設置花海指示牌面，請民眾循指示前往花海展區。

葉昭甫指出，周邊展區將嚴禁臨停並加強取締，因此在展區外圍有規劃太原停車場、中興嶺停車場、東勢河濱公園停車場(僅假日接駁)、新社高中(僅假日接駁)、新社環保公園(僅假日接駁)及新社區公所(僅假日接駁)等6處停車空間，且皆有接駁站點便利民眾轉乘；展區內則有3處汽機車停車場及身心障礙停車場，共可提供汽車3,227格、機車1,653格等停車空間供民眾使用。
交通局提醒，賞花搭乘大眾運輸輕鬆又方便，此次活動規劃4條免費接駁路線，分別為太原停車場、豐原車站、東勢河濱公園及櫻木花道巡迴線，發車班距為平日20至30分一班、假日15至20分一班，坐滿即發車，其中東勢線與櫻木花道線僅假日行駛。除接駁車外，也有91、91延、91繞、264、265、270、271、272、272繞、275、275區、276、277、278、279及21延2路等16路公車路線可到達新社地區。
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