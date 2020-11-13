辣妹怕上憲哥節目！她揭「網路正妹騙你的事」引爆熱議

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橫綱凱咪以「網路正妹騙你的100件事」為題，洋洋灑灑列出100件她所觀察、你我不知道的「辣妹二三事」，並以粉絲、姐妹、工作、衛生習慣、整型、P圖、直播、小三、富二代、8+9、社群、感情、身材、外拍、辣模、金錢觀及節目分類，還掛保證是「實用文」。
就網美的粉絲來說，橫綱凱咪表示：「每個正妹都自動配備3到4個工具人」、「展場收到的食物下一秒就在後台給工作人員吃掉了」、「如果你手機沒裝修圖軟體，模特兒是打從心裡想拒絕跟你拍照」、「不要破費買生日禮物，其實是你買的我根本不喜歡，除非是i12或ps5」。
工作部分，橫綱凱咪說，正妹常答應工作後，下一秒便突然婉拒，「重點不是理由，就是她突然反悔了，說變就變」，更驚爆：「多數的正妹都喜歡已讀不回，但都有外掛可以看到內容，只是不想回」、「跟你說沒企圖心的大多都是過很爽有乾爹的」。
不少網友懷疑很多正妹動過刀，對此，橫綱凱咪表示，正妹們都有個不公開的整形醫師名單，「而且明明有整但會打死不認」、「胸部越來越大的女生都一定動過兩次左右的胸部手術，而且裝了假體還不夠，還會追加自體」，也爆料稱自己是混血的正妹，很多都是「做」出來的假混血。
對於第三者迷思，橫綱凱咪直言：「正妹的小三通常條件都比正宮差」、「正妹的小三性能力通常都超強」，還說正妹小三的平均壽命為1年。
富二代部分，正妹都視其為「提款機、高級工具人」，且「正妹被富二代玩膩的時間平均為1年」、「富二代多數手機中都有正妹的裸照」、「口說不愛高富帥大多是說說的，如果真有這種人出現，正妹多少都會留下當備胎，之後在視情況扶成正胎」。
近來許多正妹都因上電視節目打開知名度，對此，橫綱凱咪揭秘，「多數正妹上節目講的話都是編出來的」、「自命清高型的正妹幾乎不上《國光幫幫忙》」、「辣妹型的正妹很喜歡去《國光》，但也很多更怕去憲哥的節目，怕被酸」。
最後大爆：「正妹眼中，上節目是可以增加賣淫的價位的，因為曝光度=報價」，呼應先前指網美圈7成都有在賣的說法，貼文引發網友熱議，「我腦中突然浮現好幾個直播主 」、「極度精闢」、「乾！我醒了」、「地圖炮又來了...開戰了」！（編輯：楊穎軒）