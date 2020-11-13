橘子集團25周年　邀導演楊力州、歌后阿爆「一起闖關」

金馬導演楊力州攜手金曲獎、金音獎雙金肯定的Abao阿爆（阿仍仍），透過為橘子集團創作的25周年企業形象影片《一起闖關吧》，向大眾分享創作理念，以及面臨卡關時的心路歷程，期許能鼓勵大眾勇敢闖關追夢。

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▲▼片中重現大補帖、光華商場，與自組電腦等網路興起的世代記憶。（圖／橘子集團）