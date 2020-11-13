橘子集團25周年 邀導演楊力州、歌后阿爆「一起闖關」
橘子集團25周年 邀導演楊力州、歌后阿爆「一起闖關」
記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-11-13 16:06:34
▲導演楊力州（左）和歌后阿爆，攜手橘子集團25周年影片。（圖／橘子集團）
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▲導演楊力州（左）和歌后阿爆，攜手橘子集團25周年影片。（圖／橘子集團）
金馬導演楊力州攜手金曲獎、金音獎雙金肯定的Abao阿爆（阿仍仍），透過為橘子集團創作的25周年企業形象影片《一起闖關吧》，向大眾分享創作理念，以及面臨卡關時的心路歷程，期許能鼓勵大眾勇敢闖關追夢。
這是楊力州繼紀錄片《征服北極》、《前進南極點》之後，第三度與橘子集團合作，執導25周年企業形象影片，並攜手甫獲雙金肯定的Abao阿爆獻聲配唱，以《卡關・闖關》為題，合力描繪橘子25年來勇於創新、引領產業風潮的闖關旅程。 ▲▼片中重現大補帖、光華商場，與自組電腦等網路興起的世代記憶。（圖／橘子集團） 談及影片的創作，楊力州表示：「希望從一個小人物的觀點，投射出橘子25年來的卡關與闖關後，背後那些支持的力量與善意，一起陪著我們面對挑戰，夢想改變未來。」整支影片從90年代網際網路興起，整個社會瀰漫一股敢於追夢的氛圍出發，帶領觀眾重溫大補帖、光華商場、與第一台自組電腦的懷舊時光，一路卡關又闖關的走到了2020年，也改編民眾合力推動拋錨救護車的真實事件，勉勵觀眾付出微小的善意，就可以成就夢想與目標。 阿爆也提及合作淵源，表示從3月接到合作邀約，與導演討論故事腳本，對許多生活感的情節都有深刻共鳴，因而發展出「We'll be better」主軸，她說：「希望能用We'll be better帶給大家力量，有時我們會覺得很糟，但一切都會越來越好，因為人會在卡關過程成長、學習到更多。」本次配樂由製作人黃少雍操刀，以電子樂基底加入阿爆的獨唱，揉合西洋福音感合唱，與台東長濱國中小朋友古謠吟唱，呈現濃濃台灣精神的正向力量。 ▲雙金歌后阿爆以We'll be better鼓勵卡關朋友，原地休息一下再繼續前進。（圖／橘子集團） VIDEO
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