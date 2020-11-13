勞動部的「奧斯卡獎」　微型創業楷模出爐

「2020年微型創業楷模」出爐，今年共有上百位受推薦名單，最後由屏東縣萬丹鄉的竹林有機農場創辦人、同時也是佳合農產總經理的黃淑女等10位傑出創業者獲得殊榮，並由勞動部次長王安邦親自頒獎。

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「微型創業楷模」由勞動部主辦，耗時9個多月，從全國分區評選，到動員全國10餘位評審，從全國初選、複選、決選與實地訪查等，獲獎者堪稱過五關斬六將﹔王安邦強調，自民國96年度至今，每年也才選拔出4全10位獲獎者，堪稱是勞動部的「奧斯卡獎」！

▲自全國受推薦的上百位企業主中脫穎而出，獲得「2020微型創業楷模」的佳合農產總經理黃淑女(右)獲獎時淚灑當場。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.12）

黃淑女辭去美容美髮教職「鐵飯碗」而投入有機農場，從香水變汗水的故事讓人動容，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長程泰運指出，目前已有7公頃多的農耕面積，生產超過52種蔬果，除都通過台灣寶島有機農業發展協會驗證外，其中，日產3,000台斤以上的「紅骨九層塔」，更獲得王品集團、台畜與奇美等的青睞，被選為契作對象。

黃淑女為開發九層塔保鮮技術，創立「佳合農產有限公司」，並進駐屏東科技大學創新育成中心，更就讀「農企業管理研究所」。屏東科技大學創新育成中心經理曾珍琦指出，像佳合農產最新推出的「聖羅勒茶」因為能暖胃，每口都讓人感受到大地的寧靜致遠與親近自然的舒壓放鬆，獲得許多知名高檔餐廳如「阿漢私廚」與「牛園」等選用。