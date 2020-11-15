泰國和尚被禁止參與示威　僧人怒嗆：會持續力挺

泰國反政府示威持續進行，自從運動爆發以來，許多選美小姐、偶像明星、甚至是僧人等公眾人物都紛紛加入要求改革的行列。然而現在，泰國管理和尚的機構「僧伽最高委員會」（Supreme Sangha Council）卻下令禁止僧人加入遊行，引起部分僧人不滿。

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根據路透社報導，由於泰國是佛教國家，超過百分之九十的泰國民眾篤信佛教，因此僧人在泰國社會中有很大的影響力和號召力。儘管這場示威並未見大規模的僧人和尚參與，但僧人穿著袈裟參與遊行有顯著的象徵意義，因此引發「僧伽最高委員會」出面禁止。

泰國佛教府（The National Office of Buddhism）發言人日前表示，「僧伽最高委員會」已經做出決定，將禁止僧人和見習生發表政治意見和參與遊行。禁令一出引發許多僧人不滿，一名 21 歲的僧人 Chistnupong Praiparee 就表示：「我會持續力挺遊行，讓委員會知道這樣規定是不對的，也不符合多數僧人的意見」，更表示「僧伽最高委員會」也是時候接受改革。

在泰國，僧人一般而言不能參與世俗政治，也不能投票，需儘可能保持政治中立。在 2014 年曾帶領民眾反對帕拉育政府上台的僧人示威領袖 Buddha Issara 就因此被解除僧職。有趣的是，泰國的情況正好與緬甸相反，緬甸僧人與世俗政治關係更密切，在緬甸推動民主化的歷程中有不容忽視的功勞。