南柱赫到韓志旼家「蹭飯」 2人吃出感情來！
記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-11-13 18:30:00
電影《喬瑟與老虎、魚》改編自日本芥川賞作家田邊聖子短篇小說，劇情講述男大生與坐著輪椅的神祕女孩「喬瑟」相識後，男方會不時到女方家蹭飯，2人日久生情互相產生好感的故事。該片卡司集結「青龍影后」韓志旼，與近期憑藉夯劇《Start-Up：我的新創時代》人氣攀升的南柱赫，兩大演技派演員共同譜出一段甜美酸澀的殘缺愛戀，這也是南柱赫首部挑大梁的電影作品。
其實韓志旼跟南柱赫並非首度合作，2人去年就演出榮獲第55屆《百想藝術大賞》電視部門大獎的《耀眼》，動人故事至今讓人難忘；這次在《喬瑟與老虎、魚》裡，2人「重逢」譜戀曲，最新預告中，坐著輪椅的韓志旼，對著南柱赫表示：「有時想和你一起去，最遠的地方。」南柱赫就當起對方的腳，背著她、推著她走遍各處，故事備受期待。 《喬瑟與老虎、魚》劇情描述在首爾郊外的小城裡，即將大學畢業的永碩（南柱赫 飾），偶遇一位不小心從輪椅上跌落的女孩（韓志旼 飾），她在永碩的幫助下順利返家，並請他吃了簡單的一餐。男孩開始對這個自稱「喬瑟」的女孩產生好奇。自此之後他偶而會來喬瑟家吃免費的飯，並漸漸開始認識她，她熱愛閱讀且異常了解威士忌，常常向他講一些不知是真是假的故事，2人愛情悄悄展開。電影將於12月11日在台上映。