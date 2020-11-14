印尼美女網紅年輕驟逝　坎坷又勵志的人生令人不捨

印尼美女模特兒 Dylan Sada 長年旅居美國紐奧良，五官深邃、飄著混血感的她在擔任模特兒之餘，還擅長攝影，作品贏得不少好評。不過，近日卻傳出她去世的消息，令許多粉絲感到十分震驚。

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Dylan Sada 身上擁有許多刺青，在鏡頭前不常露出笑容的她給人一種神秘感，小眾的獨特美感也讓她於 2000 年初在藝術交流平台 DeviantArt 上獲得關注，並成為相當具代表性的印尼籍模特兒，後來更在 Instagram 上成為網紅，吸引約 7 萬多人追蹤。

不過，他的姊姊近日卻在 Instagram上發布她去世的消息，說道：「我們屬於上帝，而最終也會回到神那裡。Aldila Wulandari（Dylan Sada 本名）平靜的去世了」。 由於 Dylan Sada 今年36歲，還很年輕，因此消息一出令粉絲們大為震驚，目前尚不清楚死亡原因。





在印尼出生長大的 Dylan Sada 是印尼知名歌星 Pranadjaja 的孫女，除了天生麗質外，她也遺傳到爺爺的好歌。從青少年時期就對攝影產生興趣的她，展現出對藝術的天賦，並於 19 歲那年來到紐約發展，靠模特兒職業在業界打出名號，後來也與各國藝術家合作推出攝影展，可謂兼具顏值與才華，成為許多印尼少女的偶像。



▲印尼美女模特兒 Dylan Sada 近日傳出去世的消息，令許多粉絲感到十分震驚。（圖／翻攝自IG） 不過，在她的光鮮亮麗背後其實藏著一段坎坷與不幸的經歷。在 2018 年，她上傳自己眼睛被打得瘀青腫脹的照片，揭露自己受到前男友家暴的悲慘經歷，並表示自己在年紀還小的時候就被父親性侵，而在「譴責受害者」的傳統社會氛圍下讓她對自己感到十分羞恥，最終不堪折磨的她才因此在 19 歲那年出走到紐約。

不過，噩夢卻沒有結束。來自童年的陰影持續影響著她，讓她罹患憂鬱症，並沈浸在酒精和藥物中痲痺痛苦。更慘的是她竟遇上和父親一樣有暴力傾向的男友，更加惡化她的身心健康。儘管她願意公開的回首這些不幸的往事，但與精神疾病的對抗卻從未停止過。她與病魔、癮症以及悲慘童年對抗的堅強讓她被許多印尼女孩視作勵志的偶像。