「請保障475個家庭生計」　中天新聞代表：這個年不好過

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「請保障475個家庭生計」　中天新聞代表：這個年不好過

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-11-13 16:45:41｜update2020-11-13 16:51:05

中天新聞台勞工代表到總統府遞交陳情信。
▲中天新聞台勞工代表到總統府遞交陳情信，希望蔡英文能重視他們475名勞工的生計。　（圖／記者吳承翰攝）
中天新聞台執照12月中將到期，面對換照審查進入倒數時刻，中天新聞員工今天下午3時將到總統府，遞交給蔡總統的陳情信，籲請蔡總統保障約475位員工的生計。中天新聞副總監林于喬表示，他在中天十幾年來，每天兢兢業業工作，自認新聞品質沒有比其他電視台差。他表示475位員工代表475個家庭，有很多家庭是靠中天這份薪水過日子，若換照不過，他們這個農曆會很不好過。
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中天新聞的陳情信向NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥喊話，「或許您會認為關台後。是中天電視公司應該處理給付勞工資遣費的問題，但我們想請您三思的是，NCC手握中天新聞台的生殺大權，這攸關我們勞工在憲法下所保障的工作權，對某些員工家庭來說，甚至是生命財產。」
而在中天新聞的員工代表抵達前、抵達後，都有挺中天的民眾路過，朝著總統府內咆哮，甚至有計程車司機趁著車子停等紅綠燈時，情緒激動衝下車，都遭到警方帶走。

▲在陳情的過程中，有一名計程車司機開車經過，趁著停等紅綠燈時下車對著總統府內咆哮，立刻被警方勸離，趕在燈號變綠前讓他把車開走。　（圖／記者吳承翰攝）
▲在陳情的過程中，有一名計程車司機開車經過，趁著停等紅綠燈時下車對著總統府內咆哮，立刻被警方勸離，趕在燈號變綠前讓他把車開走。　（圖／記者吳承翰攝）
 
總統府的代表在接過陳情信後，則表達會將信轉交給蔡英文，並對員工代表說「辛苦了」。
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