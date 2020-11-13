「請保障475個家庭生計」　中天新聞代表：這個年不好過

中天新聞台執照12月中將到期，面對換照審查進入倒數時刻，中天新聞員工今天下午3時將到總統府，遞交給蔡總統的陳情信，籲請蔡總統保障約475位員工的生計。中天新聞副總監林于喬表示，他在中天十幾年來，每天兢兢業業工作，自認新聞品質沒有比其他電視台差。他表示475位員工代表475個家庭，有很多家庭是靠中天這份薪水過日子，若換照不過，他們這個農曆會很不好過。

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中天新聞的陳情信向NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥喊話，