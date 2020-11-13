影／抓緊中颱梵高外圍雲系　水利署進行人工增雨三箭齊發

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影／抓緊中颱梵高外圍雲系　水利署進行人工增雨三箭齊發

記者李春台/桃園報導

calendar_today2020-11-13 16:52:44

北水局發射高空焰彈
▲水利署人工增雨作業小組在石門水庫於今天下午2時施放國產高空焰彈、2時35分接續進行年度第2次無人機增雨作業。（圖／北水局提供）
今(13)日受到中度颱風梵高影響，外圍雲系有望為臺灣帶來降雨，經濟部水利署人工増雨作業小組把握此波難得降雨系統，守視最適時機在石門水庫於下午2時施放國產高空焰彈、2時35分接續進行年度第2次無人機增雨作業；曾文水庫也同時於下午2時進行地面人工增雨，三箭齊發，盼能為集水區增加更多降雨量以挹注水庫。
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水利署說明，人工增雨服務團24小時守視降雨環境，隨時確認天氣、分析雲層厚度，掌握合乎的氣象條件，即向老天多要些水本次無人機增雨作業為協同國家中山科學研究院研發測試，未來待各項條件穩定調整後，可望成為人工增雨另一新利器，時值旱象險峻之際，水利署時刻關注任何適合作業的降雨系統，並與中央氣象局、國防部等單位密切聯繫，極盡可能的透過增雨作為，為集水區增加更多的降雨量，期將枯水期的可能影響降至最低。
水利署提醒民眾，可透過水利署全球資訊網-抗旱節水專區(https://www.wra.gov.tw/cl.aspx?n=18763)隨時取得供水情勢、節約用水及問與答等相關資訊，也呼籲大家配合積極節水，加入節水抗旱行列。
 
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