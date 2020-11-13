影／抓緊中颱梵高外圍雲系 水利署進行人工增雨三箭齊發
影／抓緊中颱梵高外圍雲系 水利署進行人工增雨三箭齊發
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-13 16:52:44
今(13)日受到中度颱風梵高影響，外圍雲系有望為臺灣帶來降雨，經濟部水利署人工増雨作業小組把握此波難得降雨系統，守視最適時機在石門水庫於下午2時施放國產高空焰彈、2時35分接續進行年度第2次無人機增雨作業；曾文水庫也同時於下午2時進行地面人工增雨，三箭齊發，盼能為集水區增加更多降雨量以挹注水庫。
水利署說明，人工增雨服務團24小時守視降雨環境，隨時確認天氣、分析雲層厚度，掌握合乎的氣象條件，即向老天多要些水﹔本次無人機增雨作業為協同國家中山科學研究院研發測試，未來待各項條件穩定調整後，可望成為人工增雨另一新利器，時值旱象險峻之際，水利署時刻關注任何適合作業的降雨系統，並與中央氣象局、國防部等單位密切聯繫，極盡可能的透過增雨作為，為集水區增加更多的降雨量，期將枯水期的可能影響降至最低。水利署提醒民眾，可透過水利署全球資訊網-抗旱節水專區(https://www.wra.gov.tw/cl.aspx?n=18763)隨時取得供水情勢、節約用水及問與答等相關資訊，也呼籲大家配合積極節水，加入節水抗旱行列。