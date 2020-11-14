菲國囚犯愛女心切！獄中自製教材為女兒上課

菲律賓疫情嚴峻，考慮到在疫情期間多數獄友的家人無法到監獄裡探視親人，監獄於是推出「數碼探監計劃」，透過網路讓獄友和親人相見聊天。根據菲國媒體報導，一名愛女心切的囚犯透過此計劃自製教材為 5 歲小女兒遠距上課，即使人在監獄也不遺餘力協助女兒課業，影片令不少網友相當感動。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《馬尼拉公報》報導，菲律賓監獄管理局聖胡安市（San Juan）監獄近日在臉書發布受刑人湯姆（化名）的故事，引發網友迴響。湯姆有一個五歲的小女兒，儘管年紀還小，但湯姆對女兒的學習卻十分用心，他利用「數碼探監計劃」與女兒視訊的時間，自備包括紙盒、鉛筆、蠟筆和白紙等工具製作英文字母卡教材，遠距離為女兒輔導課業。

從影片中可以看到，湯姆在紙上畫出菠蘿、西瓜、木瓜等水果，一個一個教女兒認識單字，父愛令人感動。監獄長薩比尼亞諾（Jose Marie Sabeniano）表示，由於全監獄 200 多名受刑人只能共用兩台電腦，因此每個人按規定只能視訊五分鐘，不過在得知湯姆透過視訊為女兒輔導學業後，他大為感動，因此特別允准多給他兩分鐘與女兒相處。

薩比尼亞諾表示，湯姆的父愛不只是其他獄友的好榜樣，更激勵到每個人。影片最後，湯姆讓女兒照顧好自己，並對女兒說：「當我自由後，我會為妳做任何事，讓妳實現夢想。」故事經過新聞台轉播後獲得廣大迴響，不少網友紛紛向這位父親致敬，並送上祝福。