賴清德打賭贏　熱情挺台中農特產

副總統賴清德與市長盧秀燕打賭獅象最終戰，盧秀燕兌現承諾戴獅子頭套跑行程，賴清德也熱情回應，今(13)日與台中市副市長陳子敬一同台中行銷農特產品、品嚐大坑美食。賴清德表示，旅遊首選大坑，鼓勵民眾趁當季到大坑旅遊，欣賞當地美景，順道買些文心蘭帶回家中妝點，既典雅又美麗。

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立委何欣純、莊競程、張廖萬堅、市議員曾朝榮等人

賴

品味大坑咖啡香之餘也展露一手，為現場民眾煮出一壺大坑咖啡，用行動力挺台中農特產。

賴

表示，台中文心蘭產量全台第一，銷往世界各地，去年更攻佔日本市佔率9成，深受日本消費者喜愛，可見台中文心蘭品質佳，深受大家肯定，今年疫情影響國內外的旅遊，希望透過今天行程，讓更多人了解台中的美，大坑的好山好景絕對值得民眾一遊。

農業局說，台中文心蘭栽培面積達108公頃，為台灣最大產區，生產量佔全台灣產量41.5%，年產量達2,700萬支，主要產區包括新社、后里、東勢、石岡及北屯等區，90%外銷日本市場，深受日本消費者喜愛。

台中咖啡栽培面積佔約46.65公頃，日治時期，日本人選中大坑頭嵙山(中正露營區一帶)作為生產咖啡基地，產出的咖啡烘焙後風味特佳，獲得日本天皇及皇室喜愛，被指定為日本皇室的御用咖啡。