菲國師傅超唯美麵包畫爆紅　網友驚嘆：捨不得吃

新冠肺炎疫情肆虐全球，衝擊許多人的生計，也迫使許多人不得不尋找新的方式謀求生路。來自菲律賓的糕點師 Marlo Lidot 就受到疫情影響，被困在老家無法出國工作的他發揮創意與才華，透過在糕點上畫上客製化的肖像而吸引不少人光顧，也讓他的生意在疫情下反而更好了。

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今年 29 歲的 Marlo Lidot 原定今年五月要飛往馬爾地夫（Maldives）一間度假飯店工作，卻因為疫情大爆發而被困在宿霧老家，不僅無法一圓出國夢，還面臨生計壓力。不過，他並沒有放棄希望，而是決定好好運用這個機會大展才華，製作一系列帶有名人、甚至是政治人物肖像的麵包，甚至提供客製化服務。

這些栩栩如生的肖像提升了麵包的美感，並在當地一炮而紅，還吸引許多媒體爭相報導，顧客也趨之若鶩。





學工程出身的 Marlo Lidot 表示，自己其實從小就對麵包製作很感興趣，遇上疫情更讓他有機會琢磨自己的技術。他說：「 封城期間我哪都去不了，所以就在家中研發新的烹飪技巧，我想讓我的麵包可以有更特別的設計，可以被顧客當作禮物在節日送人」。他並表示，儘管自己用的是普通的烤箱，但投入了很多熱情。

他最出名的作品包括繪製杜特蒂、夢露甚至是耶穌，每個麵包售價 650披索（約新台幣 384元），不過他說這些肖像麵包是「疫情限定」，等到疫情結束後他就會回到工作崗位上，因此喜歡的民眾需把握時機搶購。