13公斤金鍊天天掛身上！越南土豪高調炫富現況超慘

越南富商陳玉山以高調的炫富行徑在網路上走紅，有「越南土豪哥」之稱的他過去經常在身上穿戴貴重金飾亮相、開全金賓士招搖過市。他在當地小有名氣，人人都稱他「金王」，並在去年紅到海外，引發東南亞華人圈網友討論。不過，近日卻有媒體披露，他因販毒被判刑，還得了「肌肉萎縮症」，狼狽的現況與過去豪奢的形象成鮮明對比。

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根據《中國報》報導，陳玉山為招來好運，聽從風水師建議每天配戴重達13公斤的黃金飾品出門，身上總是掛著極為粗重的金項鍊、金手環、金戒指，出門還要騎價值達99億越南盾（約台幣1300萬元）的鑲金摩托車，就連賓士也要鍍金。為了更方便隨時取得黃金配飾，他還開了2間黃金連鎖店，高調作風讓他每次出現在街頭總是引來路人側目，在當地相當有名。各種花式炫富也令網友看了瞠目結舌，更有網友諷刺：「穿這樣出門不只要有勇氣，還要有力氣！」。

陳玉山過去接受越南媒體訪問時表示，他透過石油產業致富，並表示他知道穿金戴銀容易引來搶劫，因此聘僱了五個保鑣貼身保護，以保障性命安全。更表示，一開始戴這麼重的黃金出門時身體總是不舒服，很容易肌肉痠痛，甚至一度痛到他必須休息一段時間。不過，由於他迷信如此會招來好運，因此還是不顧不適感繼續配戴金飾。

根據媒體報導，陳玉山高調的行徑引來警方追查，一查才發現他捲入販毒案，最終被緝拿歸案，遭判 10 年徒刑。罹患肌肉萎縮症的他，出庭時無法站立，還需要法警攙扶，狼狽的模樣與昔日炫富的高調行徑南轅北轍。