【NOW少年】百看不膩 盤點票房前10的華語電影是？
【NOW少年】百看不膩 盤點票房前10的華語電影是？
記者沈傳恩/綜合報導
calendar_today2020-11-13 20:30:00
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」電影是人們生活消遣的娛樂之一，其劇本、畫面、演員，任何一個經典都會讓民眾難以忘懷，被譽為佳作。本集的《NOW少年》將帶大家一起看看，這些被譽為經典的華語電影中，民眾最有印象的是哪一部？在台灣票房前10的又是哪些呢？
實際街訪調查發現，民眾對於「那些年，我們一起追的女孩」「等一個人咖啡」等台灣電影印象深刻，而最多人共同回答的則是「周星馳系列」，至於最愛的華語片偶像，「周星馳」「劉德華」「彭于晏」皆榜上有名。根據統計，華語電影在台灣上映的票房紀錄前10名如下：（自西元2000年後開始統計）
1.海角七號 5億3000萬
2.賽德克巴萊（上）太陽旗 4億7200萬
3.大尾鱸鰻 4億3000萬
4.那些年我們一起追的女孩 4億2500萬
5.我的少女時代 4億1000萬
6.KANO 3億4000萬
7.賽德克巴萊（下）彩虹橋 3億1800萬
8.陣頭 3億1700萬
9.總鋪師 3億1000萬
10.功夫 3億
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